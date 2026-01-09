Investigação

Suspeito invadiu os dispositivos eletrônicos da vítima e conseguiu obter fotos íntimas para chantageá-la

Um homem de 24 anos foi preso, na quinta-feira (8), investigado por violência psicológica e divulgação de fotos íntimas da ex-companheira, motivados pela não aceitação do fim do relacionamento, em Manaus.

As investigações apontaram que o suspeito invadiu os dispositivos eletrônicos da vítima e conseguiu obter fotos íntimas para chantageá-la e humilhá-la publicamente.

Mais informações serão apresentadas durante a coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (9).

