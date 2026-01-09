Tentativa de homicídio

Suspeito atirou três vezes contra a vítima após discussão durante corrida.

Um homem de 27 anos foi preso suspeito de tentar matar um motorista de aplicativo durante o Natal, em Manaus. A prisão preventiva foi cumprida nesta sexta-feira (9) pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM).

O crime ocorreu no dia 25 de dezembro de 2025, no bairro Flores, zona centro-sul da capital. As investigações tiveram início após a enteada da vítima procurar a delegacia para relatar que o padrasto havia sido alvo de uma tentativa de homicídio enquanto trabalhava como motorista de aplicativo.

Segundo o delegado Wenceslan de Queiroz, a vítima contou que aceitou uma corrida solicitada por um casal acompanhado de duas crianças. Durante o trajeto, houve uma discussão entre o suspeito e a companheira por causa da rota escolhida.

Ao chegar ao destino, após o pagamento da corrida, a mulher informou que permaneceria no veículo. Nesse momento, o homem passou a ameaçar a companheira e o motorista com uma arma de fogo e efetuou três disparos contra o condutor.

Mesmo ferido, ensanguentado e desorientado, o motorista conseguiu deixar o local e buscar atendimento médico em uma unidade hospitalar.

Após a identificação do autor, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva, que foi deferida pela Justiça. O suspeito foi localizado e preso no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. Durante a apuração, a polícia constatou ainda que ele possuía dois mandados de prisão em aberto por homicídio no município de Itacoatiara.

O homem responderá pelo crime de tentativa de homicídio e permanecerá à disposição da Justiça.

