Feira de Santana (BA) – Uma mulher trans, identificada como Jullyana, foi morta a tiros na noite de quinta-feira (8) após cobrar o pagamento de um programa. Segundo as primeiras informações, o cliente se recusou a pagar e efetuou os disparos.
A vítima foi encontrada sem vida por volta das 22h, dentro de uma residência localizada na Rua Los Angeles, no bairro Parque Getúlio Vargas. Jullyana não resistiu aos ferimentos causados pelos tiros.
Crime ocorreu em frente à residência
De acordo com as investigações da Polícia Civil, um homem foi até a casa da vítima e a chamou até o portão. Em seguida, ele efetuou os disparos e fugiu do local logo após o crime.
Suspeito está foragido
Após o ataque, o autor deixou a área e ainda não foi identificado oficialmente pelas autoridades. Diligências estão em andamento para localizar o suspeito.
Investigação segue com a Delegacia de Homicídios
O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana, que apura as circunstâncias do assassinato e busca esclarecer a motivação do crime.
