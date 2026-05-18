Um terremoto de magnitude 5,1 atingiu a China na manhã desta segunda-feira (18). Segundo informações preliminares, duas pessoas morreram.
Com o forte abalo sísmico, 13 prédios desabaram na área atingida. Outras construções também sofreram danos estruturais e as equipes de emergência foram acionadas para realizar buscas, prestar socorro e avaliar os estragos.
Após o terremoto, mais de 7 mil moradores foram retirados de suas casas por questões de segurança. A evacuação foi necessária devido ao risco de novos desabamentos e possíveis tremores secundários. Muitas famílias foram encaminhadas para abrigos temporários.
O epicentro do terremoto foi registrado nas proximidades da cidade de Liuzhou, a cerca de 27 km do centro urbano. O tremor também foi sentido em regiões do Vietnã, porém com menor intensidade.
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