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Cerca de 13 prédios ficaram destruídos e mais de 7 mil moradores deixaram suas casas

Um terremoto de magnitude 5,1 atingiu a China na manhã desta segunda-feira (18). Segundo informações preliminares, duas pessoas morreram.

Com o forte abalo sísmico, 13 prédios desabaram na área atingida. Outras construções também sofreram danos estruturais e as equipes de emergência foram acionadas para realizar buscas, prestar socorro e avaliar os estragos.

Após o terremoto, mais de 7 mil moradores foram retirados de suas casas por questões de segurança. A evacuação foi necessária devido ao risco de novos desabamentos e possíveis tremores secundários. Muitas famílias foram encaminhadas para abrigos temporários.

O epicentro do terremoto foi registrado nas proximidades da cidade de Liuzhou, a cerca de 27 km do centro urbano. O tremor também foi sentido em regiões do Vietnã, porém com menor intensidade.

Veja vídeo:

Duas pessoas morrem em terremoto de magnitude 5,1 na China; prédios desabam e milhares são evacuados pic.twitter.com/lXWlD5ptXe — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 18, 2026

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