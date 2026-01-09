Prisão

Suspeito é investigado em mais de 25 ocorrências por falsa oferta de publicidade e venda de veículo.

Um homem de 46 anos foi preso na quinta-feira (08/01) por suspeita de estelionato, após aplicar golpes em comerciantes em Manaus. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 3º Distrito Integrado de Polícia (DIP). O suspeito, identificado como Francio Carlos Pinto de Araújo, conhecido como “Frank”, é investigado em mais de 25 Boletins de Ocorrência.

Segundo a delegada Elizabeth de Paula, o homem se apresentava como funcionário de uma emissora de rádio e oferecia serviços de publicidade a comerciantes, cobrando valores que variavam entre R$ 175 e R$ 52 mil. Em um dos casos, registrado no bairro Japiim, zona sul da capital, ele cobrou inicialmente R$ 175 por uma suposta divulgação comercial.

Golpe incluía falsa venda de veículo

“Após o primeiro contato, o suspeito passou a oferecer a venda de uma caminhonete Toyota Hilux, alegando que o veículo estaria em leilão. Ele convenceu a vítima a antecipar R$ 10 mil para a suposta compra”, explicou a delegada.

Mandados de prisão em aberto

Durante as investigações, a Polícia Civil identificou que o homem possuía três mandados de prisão preventiva em aberto, todos cumpridos no momento da prisão.

Ainda conforme a delegada, há registros de vítimas em Manaus e no município de Presidente Figueiredo, a 117 quilômetros da capital. Também existem indícios de que o suspeito tenha residido recentemente em Fortaleza.

“Outras possíveis vítimas podem procurar a delegacia mais próxima para registrar a ocorrência”, alertou.

Procedimentos

O homem responderá pelo crime de estelionato e permanecerá à disposição da Justiça.

