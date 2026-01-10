Saúde

Hospitais, prontos atendimentos e clínicas aprimoram atendimentos emergenciais, oncológicos, materno-infantis e direcionados a pessoas neurodivergentes na capital

Manaus concentra parte relevante da atuação da Hapvida no Amazonas, em um cenário de constante aprimoramento do acesso à saúde especializada. A presença de hospitais, prontos atendimentos, centros de diagnóstico e clínicas próprias tem ampliado a capacidade de atendimento e fortalecido a rede assistencial na capital.

Apenas em 2025, o Hospital Nilton Lins registrou mais de 126 mil atendimentos, com tempo médio de espera de 13 minutos na emergência. No mesmo período, a unidade realizou 6.966 cirurgias em diversas especialidades e medicou mais de 75 mil pacientes, números que indicam aumento de acesso e agilidade no atendimento à população.

Em todo o Brasil, está em vigor uma robusta estratégia de ampliação. A iniciativa faz parte do Plano Diretor 2025–2026, que destina R$ 2 bilhões à expansão da rede em todas as regiões.

No último ano, em território nacional, foram realizados mais de 86,6 milhões de procedimentos diagnósticos nos 305 laboratórios distribuídos pelo país. A estrutura contribui para a agilidade na entrega de resultados, padronização de protocolos e maior precisão no acompanhamento clínico.

Integração assistencial e capacidade de atendimento

A companhia conta com 363 clínicas médicas próprias, responsáveis por mais de 39 milhões de atendimentos. A integração entre clínicas, centros de diagnóstico e hospitais garante continuidade do cuidado e maior eficiência assistencial. Atualmente, cerca de 16 milhões de beneficiários são atendidos em todo o país.

Em Manaus, essa integração se reflete na atuação de unidades hospitalares com funcionamento ininterrupto e serviços de alta complexidade.

Tratamento oncológico pediátrico na capital manauara

O Hospital Rio Solimões, da Hapvida, é referência na capital no tratamento oncológico pediátrico. A unidade oferece assistência integral por meio de equipe multidisciplinar e estrutura especializada.

Um dos casos acompanhados é o de Jully Vitória, de 4 anos, que encerrou em dezembro de 2025, após um ano e três meses, o tratamento contra o rabdomiossarcoma, câncer raro que comprometeu sua mobilidade. A criança apresentou evolução clínica positiva após quimioterapia, radioterapia e acompanhamento integrado, o que permitiu o retorno às atividades próprias da idade. Hoje, segundo os pais, vive o que definem como “infância devolvida”. Corre, pula e brinca com a energia que parecia impossível meses antes.

“Ela passou por dores que partiam o coração”, lembra Suelen. “Ver que tudo isso ficou para trás e que ela pode ser criança novamente, é um presente que vou guardar para sempre”.

O hospital funciona 24 horas por dia e conta com salas de observação, postos de enfermagem, centro cirúrgico e equipes multidisciplinares preparadas para casos de urgência, com protocolos internos de alta segurança.

Atendimento a servidores da educação estadual

Moradora de Benjamin Constant (AM), a professora da Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) Anádima Gomes Pires, de 47 anos, foi diagnosticada com câncer de mama após identificar um nódulo durante o autoexame. Encaminhada para Manaus, iniciou o tratamento no Hospital São Lucas, da Hapvida, onde realizou exames, biópsia e sessões de quimioterapia, com acompanhamento especializado e suporte multidisciplinar.

“Foi um choque receber esse diagnóstico, a gente pensa nos filhos, no futuro e em como tudo vai mudar, mas o cuidado que recebi no Hospital São Lucas fez toda a diferença para seguir em frente. Desde o primeiro atendimento, fui orientada com atenção, acolhida pela equipe e me senti segura durante todo o tratamento”, afirmou.

A unidade funciona 24 horas e conta com serviços especializados e apoio diagnóstico por meio do Vida & Imagem São Lucas, oferecendo exames como ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética, raio-X digital e análises laboratoriais.

Assistência materno-infantil

Nos primeiros minutos de 2026, o Hospital Rio Amazonas registrou o nascimento do primeiro bebê do ano em Manaus. À meia-noite e três minutos, Davina Ayumi Tanisue Oliveira nasceu saudável, em um parto normal, seguro e humanizado, conduzido por equipe multiprofissional.

“Viver esse momento foi emocionante do início ao fim. A chegada da minha filha logo na virada do ano foi algo muito especial para nossa família. Desde que entrei no hospital, fui acolhida com carinho e respeito, e a equipe esteve presente o tempo todo, me passando segurança e tranquilidade. Só tenho gratidão por todo o cuidado que recebi”, afirmou a mãe, Danna Aiko Bezerra Tanisue.

O Hospital Rio Amazonas possui perfil materno-infantil e conta com salas de parto, centro cirúrgico, UTI Neonatal, UTI Pediátrica, áreas de internação e serviços de emergência.

Prontos-socorros e urgência 24 horas

Além das unidades hospitalares, a rede conta com prontos-socorros próprios nos hospitais Nilton Lins, Rio Negro e Rio Amazonas. Os serviços funcionam 24 horas, com atendimento em clínica médica, pediatria, ortopedia, emergência obstétrica, estabilização e suporte intensivo.

Atendimento a crianças neurodivergentes

Em Manaus, o acompanhamento multiprofissional especializado também tem impactado a vida de crianças neurodivergentes. O caso de Rafael Filho, de 5 anos, exemplifica esse avanço. Diagnosticado com atrasos no desenvolvimento motor e da fala, dificuldades de interação social e seletividade alimentar, ele apresentou evolução significativa após quase três anos de acompanhamento multidisciplinar.

O tratamento envolveu neuropediatria, fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia, psicomotricidade e nutrição. Atualmente, Rafael se comunica melhor, interage com outras crianças e demonstra maior autonomia.

“Antes, meu filho quase não falava, não interagia e a gente vivia um cenário de desespero dentro de casa. Hoje, ver o Rafael conseguindo se comunicar, brincar e ter uma infância mais feliz é a nossa maior vitória. O acompanhamento mudou a vida dele e a nossa. Nunca podemos perder a esperança e acreditar que nossos filhos são capazes de evoluir”, afirmou a mãe, Érica Ellen de Souza Maciel.

A assistência a pacientes neurodivergentes é realizada por meio de uma rede estruturada de unidades especializadas, como as clínicas Adrianópolis, Palmares e Vieiralves, que oferecem atendimento multidisciplinar em salas equipadas para terapias comportamentais, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, psicopedagogia e integração sensorial.

