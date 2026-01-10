UTI

Jovem paranaense foi diagnosticada com 15 anos e faleceu aos 19; ela deixa o marido e um filho, de um ano

A influenciadora paranaense Isabel Veloso morreu aos 19 anos, neste sábado (10), após uma luta contra o câncer. Ela deixa o marido e um filho de um ano.

Em publicação no Instagram, o marido, Lucas Borbas, anunciou o falecimento da influenciadora. “Hoje meu coração fala em silêncio”, iniciou.

“A dor é grande demais para caber em palavras. Isabel partiu, e com ela vai uma parte de mim. Mas o amor… o amor não morre”, prosseguiu.

A influenciadora precisou ser entubada e internada em uma unidade de terapia intensiva (UTI) de Curitiba desde o final de novembro, após problemas de saúde que resultaram em parada respiratória.

Na ocasião, Isabel passou mal e, após alguns exames, precisou ser internada devido a níveis elevados de magnésio no sangue.

A hospitalização ocorreu 17 dias após Isabel ter recebido alta. No dia 10 de novembro, ela havia celebrado a saída do hospital após ter passado por um transplante de medula óssea realizado em 24 de outubro.

O perfil de Isabel no Instagram conta com mais de 3 milhões de seguidores. Ela era mãe de Arthur, fruto do relacionamento com Lucas.

Quem foi Isabel Veloso?

Nas redes sociais, a influenciadora se descrevia como uma jovem que “teve a vida virada de cabeça para baixo ao ser diagnosticada com câncer aos 15 anos”, e dizia que se “encontra em estado paliativo desde então”.

Em 2021, Isabel foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin, um tipo agressivo de câncer. Ela se curou em 2022 após passar por quimioterapia e transplante de medula óssea.

No entanto, três meses depois, a doença retornou de forma mais agressiva, com um tumor de 17 centímetros localizado próximo ao coração e entre os pulmões.

Isabel descobriu que a doença seria incurável e parou o tratamento. De acordo com ela, seu tempo de vida era de quatro a seis meses, mas, após uma nova análise, os médicos teriam diminuído ainda mais a estimativa.

Aprovação na faculdade

Em dezembro de 2023, Isabel compartilhou com os seguidores que havia sido aprovada na faculdade de Psicologia.

Casamento e gravidez

Em abril de 2024, Isabel e Lucas se casaram em uma cerimônia religiosa realizada ao ar livre, dias após assinarem os documentos do matrimônio civil. A celebração foi transmitida ao vivo para mais de 19 mil espectadores.

Quatro meses depois, Isabel anunciou que estava esperando o primeiro filho. Na legenda do post no Instagram, ela escreveu uma citação bíblica. “Os teus olhos viram o meu embrião; todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir”.

Jovem foi alvo de críticas

Frequentemente a influenciadora foi alvo de críticas, insinuando que ela supostamente se aproveitaria da história para ganhar seguidores. Em resposta, Isabel chegou a compartilhar o laudo que atesta a sua doença.

— Eu não iria postar isso, porque não devo satisfação a ninguém. Mas recebi muitos comentários de que, pra ser paciente “terminal” ou “paliativa”, tenho que ter aspecto de morte ou estar acamada sem poder me mexer. Então, para quem tanto duvidou, e inclusive fizeram recortes de vídeos onde eu falava que estava bem para ganhar like e seguidor em cima. O laudo que tanto pediram está aqui — rebateu ela em um vídeo publicado nos stories do seu perfil pessoal no Instagram.

(*) Com informações do Zero Hora