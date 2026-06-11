Polêmica

Autora não foi identificada. Relato compartilhado nas redes sociais ganhou repercussão e passou a circular em diferentes perfis e páginas da internet.

Um print com o relato de uma mulher sobre o fim do próprio casamento viralizou nas redes sociais nos últimos dias. A publicação ganhou repercussão por envolver uma situação inusitada relacionada ao jogador Neymar.

No texto, a autora afirma que decidiu encerrar o relacionamento após flagrar o marido em uma situação íntima envolvendo uma foto do atacante. A identidade da mulher não foi divulgada.

Segundo o relato compartilhado nas redes, ela encontrou o companheiro no banheiro utilizando uma imagem de Neymar exibida em um tablet. Depois do episódio, a mulher decidiu colocar fim ao casamento.

Além disso, a autora afirma que o marido sempre demonstrou admiração por futebol e por jogadores. No entanto, ela disse que a situação causou constrangimento e classificou o ocorrido como algo que ultrapassou os limites da relação.

Print ganhou repercussão nas redes

Com a viralização do print, internautas passaram a compartilhar o relato em diferentes perfis e páginas. Como resultado, a história rapidamente ganhou espaço em publicações de entretenimento e redes sociais.

A repercussão também ocorre em meio à circulação de uma foto de Neymar durante um treino da Seleção Brasileira. Nos últimos dias, a imagem do jogador gerou uma série de comentários bem-humorados e mensagens de duplo sentido entre os seguidores.

Até o momento, não há informações sobre a identidade da autora do relato. Ainda assim, o print segue circulando amplamente e acumulando reações dos internautas.

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