Concorrentes da Casa de Vidro Norte tiveram momento acalorado durante e após dinâmica

Brigido Neto e Ricardinho Chahini estão com rivalidade aflorada na Casa de Vidro Norte do “BBB 26”. Em disputa por uma vaga na casa do reality global, os homens trocaram acusações e o atleta de freestyle usou até um trecho da Bíblia contra o Legendário.

Na dinâmica feita com o entrevistador, um afirmou que o outro não merece entrar no confinamento do BBB. “Cara, Ricardinho não merece de jeito nenhum. Estamos aqui há 2 dias e ele tá calado, apático, parado, não se mexe… A torcida tá deixando ele acuado e tá mostrando que ele não se sente em casa. Se querem ver algum jogador de verdade, que vá pra frente, que tenha energia e não tenha medo de falar as coisas, é comigo”, apontou Brigido inicialmente.

Na vez de Ricardinho, ele chamou o adversário de falso. “O Brígido… estou me sentindo totalmente em casa aqui em Manaus. Estou sendo super abraçado… A torcida pode estar maior para eles, eles moram por aqui e é muito merecido… mas quem manda é o público. Nosso amigo é uma pessoa fake (falsa). Ele só vai aflorar esse lado fake dele”, apontou o atleta.

“Melhor do que ser planta”, retrucou o manauara. Neste momento, o paraense citou um livro da Bíblia para atacar o adversário. “Já leu a Bíblia? Em Eclesiastes fala que o tolo não para de falar”, lembrou. “E é por isso que o Brasil tá votando em mim. Vai fazer teu showzinho pra ver se lembram de você”, devolveu Brigido.



Clima ficou ainda mais tenso após dinâmica

Após a dinâmica com o entrevistador, os dois protagonizaram um momento ainda mais tenso enquanto interagiam com o público. Ricardinho apontava para o público que o adversário não sabia jogar e é invejoso. Enquanto isso, o Legendário atacou o adversário por sua altura.

“Fala mais, que tá pouco. Fala mais alto porque não dá pra escutar. Fala mais alto, criança! Eu não tenho inveja de ninguém. Você não tem nada que eu não tenha. Você não tem nada que eu queira”, retrucou Brigido por cima da fala do colega de confinamento.

Brígido: “Fala mais alto porque não dá pra escutar. Fala mais alto, criança!”

Ricardinho: “Ele não sabe jogar, ele é invejoso.”

Brígido: “O Brasil tá me amando.” #CasaDeVidro #BBB26 pic.twitter.com/00CAmwg0he

