'Cota'

Lázaro Freitas movimentou as redes sociais ao comentar sobre Lívia e Marciele

O BBB 26 ainda não começou, mas as Casas de Vidros ao redor do país já estão movimentando os espectadores nas redes sociais. E o que não faltam são críticas à escalação de participantes do reality show da Globo.

O influenciador Lázaro Freitas, por exemplo, criticou as escolha das participantes da Casa de Vidro Norte, que dançam pelos bois do festival regional de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). O comentário não pegou bem entre os internautas, que o acusam de xenofobia.

No perfil, Lázaro escreveu: “Eu mesmo não aguento mais essa cota do boi garantido, chama outros do Norte uai”. A crítica foi uma clara referência ao fato de tentarem repetir o enredo da ex-BBB Isabelle Nogueira, também representante do Boi Garantido, que participou na edição do programa em 2024.

Este ano, a região tem Marciele, dançarina e Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso; e Lívia, rainha do folclore do Boi Garantido; com chances de entrar na casa mais vigiada do Brasil por votação popular.

Repercussão

Os demais usuários das redes sociais, no entanto, não concordaram com o influenciador. “Ninguém aguenta cota de caubói de chapéu falando que é menino simples do interior e mesmo assim todo ano tem”, apontou uma.

“Engraçado que se for xenofóbico com você é um chororô danado, né?! hahahahahahahaha”, rebateu outra. Seguidores do influenciador, porém, vieram em defesa.

“Não foi xenofobia, ele só disse o que todo mundo pensa”, escreveu uma terceira. “Legal ter esse tipo de cultura, mas depois da Isabelle só entram essas meninas dos bois, tem outras pessoas também, gente”, reforçou outra.

(*) Com informações do Metrópoles