Policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados por populares e já encontraram Fabiam sem vida

Fabiam Américo Santos da Luz, 48, foi morto a tiros na noite de sábado, (10), no bairro Compensa, Zona Oeste. Os disparos atingiram a cabeça e o peito da vítima.

O crime foi presenciado por várias pessoas que estavam em um bar. Policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados por populares e já encontraram Fabiam sem vida, caído na via pública.

Os disparos teriam sido efetuados por três homens, ainda não identificados. Fabiam tinha registro no sistema policial, mas a natureza do crime anterior não foi divulgada.

A polícia deve obter imagens de câmeras de segurança da área para identificar os suspeitos. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai apurar o caso.