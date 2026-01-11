Severo

População deve evitar áreas vulneráveis

A Defesa Civil de Manaus emitiu, neste domingo (11), um alerta para chuvas intensas na capital amazonense. Ainda de acordo com o aviso, há risco de alagamentos e enxurradas.

As equipes de monitoramento e resposta da Defesa Civil Municipal estão de prontidão, acompanhando as condições climáticas em tempo real. O trabalho é feito de forma integrada com outros órgãos da Prefeitura de Manaus para garantir agilidade em caso de ocorrências.

A orientação é para que a população redobre os cuidados, especialmente ao transitar por locais que costumam alagar em dias de chuva forte. Em caso de emergência, os canais oficiais devem ser acionados imediatamente.

Contatos de emergência

199 (ligação gratuita)

(92) 98802-3547 (WhatsApp)