Globo de Ouro 2025

Atriz comemora o sucesso de "O Agente Secreto" no Globo de Ouro 2025 e destaca a força do cinema brasileiro no exterior

A atriz Fernanda Torres, vencedora do prêmio de melhor atriz em filme de drama por Ainda Estou Aqui, celebrou as conquistas brasileiras no Globo de Ouro 2025. Em suas redes sociais, ela publicou um vídeo vibrando com a vitória de Wagner Moura, que levou a estatueta de melhor ator em drama por sua atuação em O Agente Secreto.

Além de Moura, Torres parabenizou o diretor Kleber Mendonça Filho. O cineasta conquistou o prêmio de melhor filme em língua não inglesa com o mesmo longa.

O reconhecimento ao talento nordestino

No vídeo, Fernanda Torres demonstrou entusiasmo com o desempenho dos colegas de profissão e ressaltou a origem dos premiados:

“Gente, eu estou do outro lado do mundo, mas acordei hoje com essa notícia maravilhosa que o meu irmão, esse baiano sestroso, Wagner está com o globo dourado na mão. E que o Kleber, essa flor do Nordeste, levou o melhor filme”

Brasil brilha pelo segundo ano consecutivo

A atriz destacou que esta vitória marca a consolidação do cinema nacional no cenário internacional. Segundo ela, o país vive um momento especial em Hollywood:

“Coisa mais linda do mundo, dois anos seguidos o Brasil arrasando em Lalaland. Eu quero desejar tudo de bom.”

Fernanda Torres também expressou gratidão por uma homenagem inusitada: um “santinho” com sua imagem, entregue ao elenco de O Agente Secreto durante a premiação.

“Foi a homenagem mais linda que eu poderia ganhar, vocês merecem tudo. O nordeste brasileiro no mundo!” — concluiu a atriz.

(*) Com informações da GZH

