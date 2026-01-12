Reality

Candidato deixou a Casa de Vidro antes do início do reality e produção convocou Breno para manter o cronograma.

São Paulo (SP) – A saída de um dos nomes cotados para integrar o Big Brother Brasil antes mesmo da estreia movimentou os bastidores do reality e surpreendeu o público. Marcel, que era esperado para participar da Casa de Vidro, desistiu da vaga poucos dias antes do início do programa.

A informação foi divulgada no programa Melhor da Tarde, exibido na segunda-feira (12), e rapidamente repercutiu nas redes sociais entre os fãs da atração.

A Globo, então, precisou agir rapidamente para evitar mudanças no planejamento do reality.

Produção convoca suplente para manter cronograma

Diante da desistência, a TV Globo chamou Breno, que estava na lista de suplentes, para ocupar a vaga deixada em aberto. A substituição ocorreu sem alterações no cronograma oficial.

Com isso, a emissora manteve a dinâmica prevista para a fase inicial do confinamento e evitou impactos na estrutura do jogo.

A movimentação interna teve como objetivo preservar o formato do programa e garantir uma estreia dentro do planejado.

Desistência gera críticas e debate nas redes

O caso também provocou reações entre comentaristas e internautas. O jornalista Leo Dias criticou o perfil de Marcel e afirmou que o discurso do candidato soava repetitivo, com tom excessivamente motivacional, semelhante ao de um “coach”.

Segundo ele, isso poderia tornar o participante menos atrativo para o público.

Já Thiago Pasqualotto chamou atenção para o rigor do processo seletivo e para o grande número de inscritos que tentam, sem sucesso, entrar no programa. Para ele, a desistência levanta questionamentos sobre compromisso e responsabilidade.

A troca por Breno resolveu o problema imediato da produção, mas reacendeu o debate sobre critérios de seleção e o peso de uma oportunidade em um dos realities mais disputados do país.

Leia mais:

BBB 26: Brígido e Ricardinho batem boca em Manaus