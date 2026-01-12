Modernização

Prefeitura entrega 484 veículos modernos, com acessibilidade, segurança e sustentabilidade.

Manaus (AM) – A renovação da frota de ônibus do transporte coletivo em Manaus alcançou quase 500 veículos novos entregues desde o início da gestão do prefeito David Almeida. A modernização impacta diretamente a qualidade do serviço para passageiros e rodoviários.

Frota moderna e sustentável

Ao todo, foram entregues 484 ônibus em cinco anos, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). Os veículos contam com ar-condicionado de alto desempenho, elevadores para Pessoas com Deficiência (PcDs), câmeras de segurança e motores Euro 6, que reduzem em até 77% a emissão de poluentes.

Segundo o prefeito David Almeida:

“A renovação da frota garante conforto, segurança e dignidade à população, além de melhores condições de trabalho para os rodoviários. Entregamos todos os anos veículos modernos, com tecnologia embarcada, acessibilidade total e impacto ambiental reduzido.”

Melhoria na experiência dos condutores e passageiros

A modernização da frota também melhora o dia a dia dos motoristas. Dênis Santos, condutor de ônibus, afirmou:

“A diferença é brutal. Quem ganha com isso somos nós, motoristas, e a população manauara. A tecnologia transforma as viagens em trajetos mais agradáveis.”

Gratuidade estudantil permanente

Em 2025, foi sancionado o Projeto de Lei nº 441/2025, garantindo gratuidade permanente no transporte coletivo urbano a mais de 212 mil estudantes da rede pública. No ano passado, mais de 1,7 milhão de passagens gratuitas foram concedidas, assegurando deslocamento seguro e totalmente subsidiado.

Frota 100% monitorada

A segurança do transporte coletivo também avançou: toda a frota agora possui monitoramento interno por câmeras. Atualmente, 1.290 veículos estão equipados e integrados ao centro de monitoramento da cidade.

Aplicativo modernizado

O aplicativo “Cadê Meu Ônibus” foi atualizado para melhorar a experiência do usuário. Hoje, a plataforma registra mais de 220 mil acessos diários, permitindo acompanhamento em tempo real e maior interatividade para passageiros.

