Trânsito

Acidente ocorreu no acesso à avenida Rodrigo Otávio, na zona sul da capital.

Manaus (AM) – Um acidente envolvendo um veículo de carga foi registrado na tarde desta segunda-feira (12), quando um contêiner tombou durante uma manobra na Estrada do Paredão, no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus.

O tombamento aconteceu no trecho que dá acesso à avenida Rodrigo Otávio. Durante a curva, o contêiner acabou cedendo e caiu na via, provocando bloqueio parcial da pista.

Apesar do impacto e dos danos materiais, o motorista não se feriu. Ele permaneceu no local, visivelmente abalado, acompanhando os trabalhos para a retirada do contêiner e liberação da via.

O acidente causou lentidão no trânsito, já que a Estrada do Paredão é uma das principais rotas utilizadas para o escoamento logístico na capital.

