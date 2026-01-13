Reality e polêmica

Enquanto tenta brilhar no BBB 26, Brígido Neto encara ações judiciais relacionadas a dívidas.

O empresário amazonense Brígido Neto, de 34 anos, disputa o prêmio de R$ 3 milhões do Big Brother Brasil 26 (BBB 26), que estreou nesta segunda-feira (12/1). Antes disso, ele enfrentou um processo judicial que resultou na penhora de bens do colégio que administra, após uma dívida com a Localiza, empresa de aluguel de veículos.

Ao todo, R$ 37 mil foram retirados de contas bancárias para quitar o débito.

Penhora determinada pela Justiça

Em junho, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) autorizou uma pesquisa no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). Nesse contexto, a Justiça utilizou o mecanismo conhecido como “teimosinha”, que permite o bloqueio automático de valores por até 30 dias.

Posteriormente, em outubro, o Judiciário determinou o levantamento dos valores para efetivar a penhora.

Valor da dívida

A dívida envolvia Brígido Neto e o Colégio Brígido Nogueira, localizado em Manaus. Inicialmente, o valor girava em torno de R$ 27,4 mil. Com o passar do tempo, os juros elevaram o montante em mais de R$ 9,5 mil.

Diante disso, a juíza Adriana Garcia Rabelo, da 16ª Vara Cível de Belo Horizonte, determinou:

“Realizado o bloqueio, proceda a imediata transferência do valor bloqueado para a conta judicial à disposição deste Juízo”.

Origem do processo

A ação começou a tramitar em fevereiro de 2023, quando a Localiza acionou o TJMG. Na ocasião, a empresa alegou falta de pagamento de um contrato de confissão de dívida assinado por Brígido Neto e pelo colégio.

À época, o débito original, registrado em outubro de 2022, era de R$ 30 mil. Esse valor correspondia ao aluguel de carros e acessórios, além de multas e danos. Além disso, o contrato previa parcelamento em 20 vezes de R$ 1,5 mil.

Falta de pagamento e cobrança judicial

No entanto, documentos obtidos pela coluna mostram que apenas duas parcelas foram quitadas. Por esse motivo, a Localiza recorreu à Justiça, conforme previsto em contrato.

Ainda assim, houve uma tentativa de acordo em janeiro de 2023. Contudo, as negociações não avançaram.

Por que o processo correu em Minas Gerais

Embora Brígido Neto e o colégio sejam do Amazonas, o processo tramitou no TJMG. Isso porque o contrato de confissão de dívida estabeleceu o foro de Minas Gerais para resolver eventuais disputas judiciais.

O que dizem as partes

Procurada, a equipe de Brígido Neto não respondeu até a publicação desta reportagem. Já a Localiza, por meio de nota, afirmou que não comenta processos judiciais, mas colabora com as autoridades sempre que solicitada.

Confissão de dívida x calote

Em termos legais, a confissão de dívida representa o reconhecimento formal do débito. Por outro lado, o descumprimento do acordo caracteriza inadimplência, popularmente conhecida como “calote”.

Situação atual do processo

Atualmente, o TJMG se aproxima do encerramento do caso. Como resultado, a penhora quitou a dívida e não houve apresentação de recursos.

Quem é Brígido Neto no BBB 26

Brígido Neto entrou no BBB 26 pela Casa de Vidro, representando a região Norte, ao lado da influenciadora Marciele Albuquerque. Além disso, ele nasceu em Manaus e dirige uma escola privada fundada pela família há mais de 40 anos.

No campo pessoal, o empresário e engenheiro de produção afirma integrar o grupo cristão Legendários, voltado exclusivamente para homens. Nas redes sociais, ele se define como “mentor de escolas”.

Por fim, torcedor do São Paulo, Brígido Neto diz ser apaixonado por esportes e revelou já ter demitido a própria mãe em decisões profissionais.

Leia mais

Ricardinho abre todas as águas e causa confusão no Quarto Branco do BBB 26