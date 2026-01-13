Educação infantil

Prazo para inscrições em creches municipais de Manaus termina nesta terça-feira e processo segue exclusivamente on-line.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), encerra nesta terça-feira (13/1) o prazo de inscrições para vagas em creches da rede municipal. O período começou no dia 6 de janeiro e, desde então, a secretaria mantém todo o processo exclusivamente on-line.

Por isso, pais e responsáveis precisam realizar a inscrição pelo site

Na plataforma, os interessados acessam o edital completo. Nele, encontram os critérios de seleção, a lista de documentos exigidos e todas as orientações para concluir o cadastro corretamente.

Encerramento do prazo preocupa famílias

A Semed reforça que o prazo termina nesta terça-feira e, dessa forma, não haverá prorrogação. Assim, quem não concluir a inscrição até o fim do dia ficará fora desta etapa do processo.

Alta procura por vagas na rede municipal

Enquanto o prazo se aproxima do fim, a procura segue elevada. Até a tarde de segunda-feira (12/1), o sistema já registrava 9.163 inscrições, conforme dados da Processamento de Dados Amazonas S.A. (Prodam), responsável pela tecnologia das matrículas.

A distribuição por etapa mostra maior demanda nos níveis mais avançados:

Maternal 1: 1.822 inscrições

Maternal 2: 3.284 inscrições

Maternal 3: 4.057 inscrições

Além disso, a maioria das famílias busca vagas em tempo integral. Do total de inscrições, 56% são para creches integrais, enquanto 23% indicam preferência pelo turno vespertino e 21% pelo matutino.

Semed reforça que prazo não será prorrogado

Diante da proximidade do encerramento, a gerente de matrícula da Semed, Darlene Liberato, voltou a alertar os pais e responsáveis.

“Atenção, senhores pais. Se vocês têm uma criança e pretendem colocá-la na creche, as inscrições vão até esta terça-feira, dia 13, às 23h59, no horário de Manaus. Esse prazo não será prorrogado”, afirmou.

Ela explicou ainda que, embora o processo seja on-line, a prefeitura oferece suporte presencial para quem encontra dificuldades.

“A inscrição acontece pela internet. No entanto, se os pais tiverem qualquer problema, podem procurar uma escola da rede ou a sede da Semed, que está atendendo quem precisa de ajuda”, destacou.

Critérios sociais orientam a seleção

A Semed utiliza critérios sociais para definir o preenchimento das vagas. Entre eles estão famílias inscritas em programas federais de assistência social, mães ou responsáveis com vínculo empregatício, mães adolescentes que precisam continuar os estudos e crianças atípicas.

Além disso, a secretaria exige comprovação oficial de todas as informações declaradas no momento da inscrição.

Cadastro reserva garante prioridade em novas vagas

Mesmo que a criança não conquiste a vaga de imediato, a Semed orienta que os pais realizem a inscrição. Dessa forma, o sistema inclui automaticamente todos os inscritos em um cadastro reserva, que garante prioridade caso novas vagas surjam.

“Toda criança inscrita recebe uma definição: ou ela é contemplada com a vaga, ou entra no cadastro reserva. Se alguém à frente não efetivar a matrícula dentro do prazo, o próximo da fila será chamado”, explicou Darlene Liberato.

“Por isso, pais e mães não percam o prazo”, reforçou.

