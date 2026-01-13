A estreia do BBB 26, na noite de segunda-feira (12), gerou polêmica nas redes sociais. Internautas apontaram um diálogo entre Paulo Augusto e Milena Moreira como um possível caso de racismo dentro da casa.
O episódio aconteceu quando Paulo entrou na casa do reality e, ao ver Milena, perguntou se ela também era participante do programa.
“Você é participante também?”, questionou o estudante de veterinária. Surpresa, Milena respondeu: “Óbvio. Você achou que eu fosse o quê?” Em seguida, completou: “Já vi que você tem uma pegada agroboy”.
O trecho viralizou no X (antigo Twitter) e dividiu a internet. Parte do público afirmou que Paulo Augusto não faria a mesma pergunta se Milena fosse uma mulher branca.
“Se fosse branca, ele não faria essa pergunta, mas o povo vai falar que é mimimi”, comentou uma usuária. “Achei super sem noção. Mas ela seria o quê então, se não fosse participante?”, escreveu outro perfil.
Alguns internautas analisaram a situação como reflexo do racismo estrutural: “O racismo estrutural gritando naquele exato momento”, opinou uma pessoa.
Por outro lado, parte do público minimizou o episódio e atribuiu a fala ao nervosismo da estreia: “Na fala dele não tem nada demais, ele devia estar nervoso na emoção”, avaliou um usuário.
paulo augusto: “você é participante também?”— matheus (@whomath) January 13, 2026
milena: “é óbvio”#BBB26 pic.twitter.com/fscCYtKC4V
