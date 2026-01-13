iniciantes

Iniciativa do Instituto Sol oferece formação musical e prática de bandas para músicos iniciantes

A Escola de Rock Clube Garagem seleciona músicos iniciantes interessados em estudo musical, prática coletiva e formação de bandas durante o mês de janeiro. A iniciativa íntegra o Laboratório de Música e Expressão do Ponto de Cultura do Sol e foca em jovens que buscam a música como ferramenta de expressão, identidade e construção coletiva.

O projeto inspira-se nas garagens tradicionais que revelam grandes bandas. O Clube Garagem funciona como um espaço de criação e convivência onde o aluno aprende na prática: tocando em grupo, criando repertório, ensaiando e subindo ao palco. Embora o rock seja o ponto de partida, o percurso formativo dialoga com gêneros como MPB, pop, reggae e rap.

Metodologia e Protagonismo Juvenil

Foto: Divulgação

Ao longo da formação, os jovens desenvolvem fundamentos musicais, prática instrumental e criação autoral. O cronograma integra reflexões sobre a história da música, tecnologia e o mercado musical. O processo encerra com apresentações públicas, o que fortalece o trabalho em equipe, a autoconfiança e a expressão artística dos participantes.

O Clube Garagem busca formar jovens protagonistas da própria criação cultural. O projeto estimula o pensamento crítico e fortalece os vínculos comunitários por meio da arte.

Apoio e Democratização Cultural

O Programa Cultura Viva, do Ministério da Cultura, aprovou o projeto por meio do Fundo Estadual de Cultura do Governo do Estado do Amazonas. A realização é do @instituto_sol, que reafirma o compromisso com a democratização do acesso à cultura e à formação artística no estado.

Inscrições e Vagas

Interessados devem realizar a inscrição na sede do instituto, localizada no bairro Dom Pedro I, ou via WhatsApp até o dia 30 de janeiro.

Foto: Divulgação

SERVIÇO

Projeto: Escola de Rock Clube Garagem – Laboratório de Música e Expressão

Escola de Rock Clube Garagem – Laboratório de Música e Expressão Seleção: Presencial na sede do Instituto ou via WhatsApp

Presencial na sede do Instituto ou via WhatsApp WhatsApp para informações: (92) 99202-4088

(92) 99202-4088 Período: Janeiro de 2026

Janeiro de 2026 Endereço: Rua Francisco Orellana, nº 01 – Bairro Dom Pedro I (em frente ao Prosamim do Alvorada I)

