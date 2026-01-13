A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta terça-feira (13), a tabela detalhada das oito primeiras rodadas do Brasileirão 2026, que já começará em 28 de janeiro com oito jogos no dia de estreia.

Essa foi uma das principais novidades anunciadas pelo novo calendário do futebol brasileiro da CBF, divulgado no começo de outubro.

O campeonato seguirá até 2 de dezembro, com uma pausa entre 1 de junho e 20 de julho, por conta da Copa do Mundo.

O atual campeão brasileiro é o Flamengo, que estreia como visitante contra o São Paulo, em 28 de janeiro, às 20h30 (de Manaus). Athletico-PR, Chapecoense, Coritiba e Remo são as novidades desta edição, após subirem da Série B.

Confira abaixo detalhes das oito primeiras rodadas do Brasileirão.

1ª rodada

28/01 (qua) 19:00 – Atlético-MG x Palmeiras

28/01 (qua) 19:00 – Internacional x Athletico-PR

28/01 (qua) 19:00 – Coritiba x Red Bull Bragantino

28/01 (qua) 19:00 – Vitória x Remo

28/01 (qua) 19:30 – Fluminense x Grêmio

28/01 (qua) 20:00 – Mirassol x Vasco

28/01 (qua) 20:00 – Chapecoense x Santos

28/01 (qua) 21:30 – São Paulo x Flamengo

29/01 (qui) 20:30 – Corinthians x Bahia

29/01 (qui) 21:30 – Botafogo x Cruzeiro

2ª rodada

04/02 (qua) 19:00 – Flamengo x Internacional

04/02 (qua) 19:00 – Red Bull Bragantino x Atlético-MG

04/02 (qua) 20:00 – Santos x São Paulo

04/02 (qua) 20:00 – Remo x Mirassol

04/02 (qua) 21:30 – Palmeiras x Vitória

04/02 (qua) 21:30 – Grêmio x Botafogo

05/02 (qui) 19:00 – Bahia x Fluminense

05/02 (qui) 20:00 – Vasco x Chapecoense

05/02 (qui) 21:30 – Cruzeiro x Coritiba

18/02 (qua) 19:30 – Athletico-PR x Corinthians

3ª rodada

10/02 (ter) 21:30 – Vitória x Flamengo

11/02 (qua) 19:00 – Mirassol x Cruzeiro

11/02 (qua) 19:00 – Chapecoense x Coritiba

11/02 (qua) 20:00 – Atlético-MG x Remo

11/02 (qua) 21:30 – Vasco x Bahia

11/02 (qua) 21:30 – São Paulo x Grêmio

12/02 (qui) 19:00 – Athletico-PR x Santos

12/02 (qui) 19:30 – Fluminense x Botafogo

12/02 (qui) 20:00 – Corinthians x Red Bull Bragantino

12/02 (qui) 21:30 – Internacional x Palmeiras

4ª rodada

25/02 (qua) 19:00 – Red Bull Bragantino x Athletico-PR

25/02 (qua) 19:00 – Remo x Internacional

25/02 (qua) 20:00 – Cruzeiro x Corinthians

25/02 (qua) 21:30 – Grêmio x Atlético-MG

25/02 (qua) 21:30 – Palmeiras x Fluminense

26/02 (qui) 19:00 – Santos x Vasco

26/02 (qui) 20:00 – Coritiba x São Paulo

A definir – Bahia x Chapecoense

A definir – Botafogo x Vitória

A definir – Flamengo x Mirassol

5ª rodada

10/03 (ter) 21:30 – Mirassol x Santos

11/03 (qua) 19:00 – Atlético-MG x Internacional

11/03 (qua) 19:00 – Athletico-PR x Botafogo

11/03 (qua) 20:00 – Bahia x Vitória

11/03 (qua) 21:30 – Flamengo x Cruzeiro

11/03 (qua) 21:30 – Corinthians x Coritiba

12/03 (qui) 19:00 – Remo x Fluminense

12/03 (qui) 19:30 – Vasco x Palmeiras

12/03 (qui) 20:00 – São Paulo x Chapecoense

12/03 (qui) 21:30 – Grêmio x Red Bull Bragantino

6ª rodada

14/03 (sáb) 18:30 – Vitória x Atlético-MG

14/03 (sáb) 20:30 – Botafogo x Flamengo

15/03 (dom) 16:00 – Fluminense x Athletico-PR

15/03 (dom) 16:00 – Santos x Corinthians

15/03 (dom) 16:00 – Internacional x Bahia

15/03 (dom) 18:30 – Palmeiras x Mirassol

15/03 (dom) 18:30 – Coritiba x Remo

15/03 (dom) 20:30 – Red Bull Bragantino x São Paulo

15/03 (dom) 20:30 – Cruzeiro x Vasco

16/03 (seg) 20:00 – Chapecoense x Grêmio

7ª rodada

18/03 (qua) 19:00 – Bahia x Red Bull Bragantino

18/03 (qua) 19:00 – Palmeiras x Botafogo

18/03 (qua) 19:30 – Athletico-PR x Cruzeiro

18/03 (qua) 20:00 – Atlético-MG x São Paulo

18/03 (qua) 20:00 – Mirassol x Coritiba

18/03 (qua) 21:30 – Santos x Internacional

18/03 (qua) 21:30 – Vasco x Fluminense

19/03 (qui) 19:00 – Grêmio x Vitória

19/03 (qui) 20:00 – Flamengo x Remo

19/03 (qui) 21:30 – Chapecoense x Corinthians

8ª rodada

21/03 (sáb) 16:00 – Red Bull Bragantino x Botafogo

21/03 (sáb) 18:30 – Fluminense x Atlético-MG

21/03 (sáb) 21:00 – São Paulo x Palmeiras

22/03 (dom) 16:00 – Vasco x Grêmio

22/03 (dom) 16:00 – Cruzeiro x Santos

22/03 (dom) 16:00 – Athletico-PR x Coritiba

22/03 (dom) 16:00 – Remo x Bahia

22/03 (dom) 18:30 – Internacional x Chapecoense

22/03 (dom) 18:30 – Vitória x Mirassol

22/03 (dom) 20:30 – Corinthians x Flamengo

