A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta terça-feira (13), a tabela detalhada das oito primeiras rodadas do Brasileirão 2026, que já começará em 28 de janeiro com oito jogos no dia de estreia.
Essa foi uma das principais novidades anunciadas pelo novo calendário do futebol brasileiro da CBF, divulgado no começo de outubro.
O campeonato seguirá até 2 de dezembro, com uma pausa entre 1 de junho e 20 de julho, por conta da Copa do Mundo.
O atual campeão brasileiro é o Flamengo, que estreia como visitante contra o São Paulo, em 28 de janeiro, às 20h30 (de Manaus). Athletico-PR, Chapecoense, Coritiba e Remo são as novidades desta edição, após subirem da Série B.
Confira abaixo detalhes das oito primeiras rodadas do Brasileirão.
1ª rodada
28/01 (qua) 19:00 – Atlético-MG x Palmeiras
28/01 (qua) 19:00 – Internacional x Athletico-PR
28/01 (qua) 19:00 – Coritiba x Red Bull Bragantino
28/01 (qua) 19:00 – Vitória x Remo
28/01 (qua) 19:30 – Fluminense x Grêmio
28/01 (qua) 20:00 – Mirassol x Vasco
28/01 (qua) 20:00 – Chapecoense x Santos
28/01 (qua) 21:30 – São Paulo x Flamengo
29/01 (qui) 20:30 – Corinthians x Bahia
29/01 (qui) 21:30 – Botafogo x Cruzeiro
2ª rodada
04/02 (qua) 19:00 – Flamengo x Internacional
04/02 (qua) 19:00 – Red Bull Bragantino x Atlético-MG
04/02 (qua) 20:00 – Santos x São Paulo
04/02 (qua) 20:00 – Remo x Mirassol
04/02 (qua) 21:30 – Palmeiras x Vitória
04/02 (qua) 21:30 – Grêmio x Botafogo
05/02 (qui) 19:00 – Bahia x Fluminense
05/02 (qui) 20:00 – Vasco x Chapecoense
05/02 (qui) 21:30 – Cruzeiro x Coritiba
18/02 (qua) 19:30 – Athletico-PR x Corinthians
3ª rodada
10/02 (ter) 21:30 – Vitória x Flamengo
11/02 (qua) 19:00 – Mirassol x Cruzeiro
11/02 (qua) 19:00 – Chapecoense x Coritiba
11/02 (qua) 20:00 – Atlético-MG x Remo
11/02 (qua) 21:30 – Vasco x Bahia
11/02 (qua) 21:30 – São Paulo x Grêmio
12/02 (qui) 19:00 – Athletico-PR x Santos
12/02 (qui) 19:30 – Fluminense x Botafogo
12/02 (qui) 20:00 – Corinthians x Red Bull Bragantino
12/02 (qui) 21:30 – Internacional x Palmeiras
4ª rodada
25/02 (qua) 19:00 – Red Bull Bragantino x Athletico-PR
25/02 (qua) 19:00 – Remo x Internacional
25/02 (qua) 20:00 – Cruzeiro x Corinthians
25/02 (qua) 21:30 – Grêmio x Atlético-MG
25/02 (qua) 21:30 – Palmeiras x Fluminense
26/02 (qui) 19:00 – Santos x Vasco
26/02 (qui) 20:00 – Coritiba x São Paulo
A definir – Bahia x Chapecoense
A definir – Botafogo x Vitória
A definir – Flamengo x Mirassol
5ª rodada
10/03 (ter) 21:30 – Mirassol x Santos
11/03 (qua) 19:00 – Atlético-MG x Internacional
11/03 (qua) 19:00 – Athletico-PR x Botafogo
11/03 (qua) 20:00 – Bahia x Vitória
11/03 (qua) 21:30 – Flamengo x Cruzeiro
11/03 (qua) 21:30 – Corinthians x Coritiba
12/03 (qui) 19:00 – Remo x Fluminense
12/03 (qui) 19:30 – Vasco x Palmeiras
12/03 (qui) 20:00 – São Paulo x Chapecoense
12/03 (qui) 21:30 – Grêmio x Red Bull Bragantino
6ª rodada
14/03 (sáb) 18:30 – Vitória x Atlético-MG
14/03 (sáb) 20:30 – Botafogo x Flamengo
15/03 (dom) 16:00 – Fluminense x Athletico-PR
15/03 (dom) 16:00 – Santos x Corinthians
15/03 (dom) 16:00 – Internacional x Bahia
15/03 (dom) 18:30 – Palmeiras x Mirassol
15/03 (dom) 18:30 – Coritiba x Remo
15/03 (dom) 20:30 – Red Bull Bragantino x São Paulo
15/03 (dom) 20:30 – Cruzeiro x Vasco
16/03 (seg) 20:00 – Chapecoense x Grêmio
7ª rodada
18/03 (qua) 19:00 – Bahia x Red Bull Bragantino
18/03 (qua) 19:00 – Palmeiras x Botafogo
18/03 (qua) 19:30 – Athletico-PR x Cruzeiro
18/03 (qua) 20:00 – Atlético-MG x São Paulo
18/03 (qua) 20:00 – Mirassol x Coritiba
18/03 (qua) 21:30 – Santos x Internacional
18/03 (qua) 21:30 – Vasco x Fluminense
19/03 (qui) 19:00 – Grêmio x Vitória
19/03 (qui) 20:00 – Flamengo x Remo
19/03 (qui) 21:30 – Chapecoense x Corinthians
8ª rodada
21/03 (sáb) 16:00 – Red Bull Bragantino x Botafogo
21/03 (sáb) 18:30 – Fluminense x Atlético-MG
21/03 (sáb) 21:00 – São Paulo x Palmeiras
22/03 (dom) 16:00 – Vasco x Grêmio
22/03 (dom) 16:00 – Cruzeiro x Santos
22/03 (dom) 16:00 – Athletico-PR x Coritiba
22/03 (dom) 16:00 – Remo x Bahia
22/03 (dom) 18:30 – Internacional x Chapecoense
22/03 (dom) 18:30 – Vitória x Mirassol
22/03 (dom) 20:30 – Corinthians x Flamengo
*Com informações do Lance
Leia mais:
Campeão de novo: Flamengo vence o Ceará e coroa ano mágico com título Brasileiro