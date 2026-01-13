Rio de Janeiro (RJ) – Marciele Albuquerque levou a primeira bronca da produção do BBB 26 nesta terça-feira (13), segundo dia oficial do reality show. O aviso aconteceu durante uma cena inusitada dentro da casa mais vigiada do Brasil.
Enquanto conversava com os colegas, Marciele começou a tirar um cravo do rosto de Marcelo. No meio da ação, a produção interrompeu a participante com um alerta direto pelo sistema de som da casa: “Atenção, Marciele”, pedindo que ela parasse imediatamente.
Advertência chamou atenção dos brothers
A chamada da produção surpreendeu os participantes e gerou comentários entre os brothers, já que foi a primeira intervenção direta do BBB 26 desde a estreia do programa.
Quem é Marciele Albuquerque
Marciele entrou no reality como representante da região Norte, escolhida pelo público durante a dinâmica da Casa de Vidro. Ela é conhecida por ser cunhã-poranga do Boi Caprichoso, item tradicional do Festival de Parintins, no Amazonas.
BBB 26 começou na segunda-feira
O BBB 26 estreou na segunda-feira (12) e já nos primeiros dias vem registrando momentos curiosos, ajustes de convivência e as primeiras advertências da produção, mostrando que as regras estão sendo levadas à risca desde o início do jogo.
Marciele leva “chamada” da produção #BBB26 pic.twitter.com/10VlnU6luy— Portal Em Tempo (@portalemtempo) January 13, 2026
