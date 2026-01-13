Ralho

Participante da região Norte foi advertida ao tirar cravo do rosto de Marcelo.

Rio de Janeiro (RJ) – Marciele Albuquerque levou a primeira bronca da produção do BBB 26 nesta terça-feira (13), segundo dia oficial do reality show. O aviso aconteceu durante uma cena inusitada dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Enquanto conversava com os colegas, Marciele começou a tirar um cravo do rosto de Marcelo. No meio da ação, a produção interrompeu a participante com um alerta direto pelo sistema de som da casa: “Atenção, Marciele”, pedindo que ela parasse imediatamente.

Advertência chamou atenção dos brothers

A chamada da produção surpreendeu os participantes e gerou comentários entre os brothers, já que foi a primeira intervenção direta do BBB 26 desde a estreia do programa.

Quem é Marciele Albuquerque

Marciele entrou no reality como representante da região Norte, escolhida pelo público durante a dinâmica da Casa de Vidro. Ela é conhecida por ser cunhã-poranga do Boi Caprichoso, item tradicional do Festival de Parintins, no Amazonas.

BBB 26 começou na segunda-feira

O BBB 26 estreou na segunda-feira (12) e já nos primeiros dias vem registrando momentos curiosos, ajustes de convivência e as primeiras advertências da produção, mostrando que as regras estão sendo levadas à risca desde o início do jogo.

