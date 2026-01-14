Baixa procura

Campanha segue até fevereiro e preocupa autoridades de saúde.

A campanha de vacinação contra a Influenza (gripe) em Manaus registrou baixa adesão entre os grupos prioritários. Dados da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) apontam que apenas 28,44% do público estimado — formado por idosos, crianças de seis meses a 5 anos e gestantes — procurou uma unidade de saúde para se imunizar.

Iniciada em 3 de novembro de 2025, a campanha segue até 28 de fevereiro e tem como meta vacinar 186.675 crianças, 25.109 gestantes e 227.612 idosos, totalizando 439.396 pessoas na capital amazonense.

Até esta terça-feira (13/1), a cobertura vacinal alcançou 26,67% entre idosos, 29,32% entre crianças e 37,91% entre gestantes. Além desses três públicos, a vacina contra a gripe é direcionada a outros 17 grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

A gerente de Imunização da Semsa, Isabel Hernandes, alerta que a baixa procura aumenta o risco de agravamento da doença, principalmente entre pessoas mais vulneráveis. Segundo ela, a vacina deve ser aplicada anualmente e é fundamental para reduzir casos graves, hospitalizações e mortes.

A campanha segue o calendário diferenciado adotado pelo Ministério da Saúde desde 2023, que considera o período chuvoso na região Norte, quando há maior circulação de vírus respiratórios e aumento de síndromes gripais.

A imunização contra a influenza está disponível nas salas de vacina das unidades de saúde da rede municipal. Os endereços podem ser consultados no site da Semsa 👉 https://manaus.am.gov.br/semsa/. Equipes de saúde também realizam busca ativa, visitando domicílios e reforçando a oferta da vacina.

Grupos prioritários

Além de crianças, gestantes e idosos, a vacina é destinada a:

Puérperas (até 45 dias após o parto);

Povos indígenas e quilombolas;

Pessoas em situação de rua;

Trabalhadores da saúde e da educação;

Pessoas com deficiência permanente ou comorbidades;

Caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo;

Profissionais das Forças Armadas, segurança e salvamento;

Trabalhadores portuários e dos Correios;

Adolescentes em medidas socioeducativas;

Pessoas privadas de liberdade e servidores do sistema prisional.

Para se vacinar, é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e comprovante de pertencimento ao grupo prioritário.

A vacina disponível é a Influenza Trivalente, que protege contra as cepas A/H1N1, A/H3N2 e B/Victoria. A imunização é contraindicada apenas para crianças menores de seis meses e pessoas com histórico de reação alérgica grave a doses anteriores. Pessoas com sintomas leves podem ser vacinadas, mas a aplicação deve ser adiada em casos de febre ou Covid-19.

