Decisão judicial determinou remoção imediata após descoberta de fuga iminente na delegacia do município

A Justiça do Amazonas autorizou a transferência de 11 presos que estavam na carceragem da Delegacia de Uarini para uma unidade prisional de outro município.

A transferência já foi realizada e ocorreu após a descoberta de um plano de fuga que estava prestes a ser executado, conforme consta nos autos. A ação foi conduzida de forma conjunta pelo Poder Judiciário e pelas forças de segurança do Estado do Amazonas.

A decisão atendeu a uma representação urgente apresentada pela autoridade policial, que reuniu provas sobre a iminência da fuga. No despacho, o magistrado ressaltou que a medida era necessária para garantir a ordem pública e preservar a segurança dos agentes e da população local.

A disponibilização das vagas contou com o apoio do Juízo da Comarca que recebeu os detentos. A operação de transporte mobilizou um forte esquema de segurança, com atuação integrada da Polícia Civil do Amazonas, do 3.º Batalhão da Polícia Militar e da Diretoria da Unidade Prisional do município de destino.

Segundo a decisão judicial, os presos ainda passarão por recambiamento definitivo para unidades prisionais de Manaus, onde deverão cumprir pena ou aguardar julgamento, no caso dos que estão em prisão provisória.

