saúde

Pátio Gourmet expande oferta de pratos combinados para atender quem busca praticidade sem abrir mão do equilíbrio nutricional

A rotina acelerada em Manaus impulsiona a busca por refeições prontas que unam rapidez e qualidade. Para atender essa demanda crescente, o Pátio Gourmet amplia a oferta de pratos combinados em todas as suas unidades, focando em diferentes perfis de consumo e necessidades nutricionais.

A rede disponibiliza opções em suas três lojas e também no restaurante Marimari. Segundo a nutricionista do Pátio Gourmet, Lívia Ribeiro, uma refeição para o dia a dia precisa ir além da conveniência.

“Ela deve ser equilibrada, segura e funcional, combinando proteínas de boa qualidade, carboidratos complexos, fibras, gorduras saudáveis e micronutrientes, evitando excessos de sódio, gorduras saturadas e alimentos ultraprocessados”, explica a especialista.

Praticidade e segurança alimentar

Um ponto central destacado pela especialista é a segurança no preparo. Ribeiro observa que seguir boas práticas de manipulação garante não apenas a manutenção da energia ao longo do dia, mas evita quedas de rendimento e picos de fome.

Para facilitar a vida do consumidor, o Pátio Gourmet oferece:

Refeições elaboradas por chefs: Pratos prontos com critérios nutricionais definidos.

Pratos prontos com critérios nutricionais definidos. Proteínas porcionadas: Carnes selecionadas e peixes limpos em porções individuais.

Carnes selecionadas e peixes limpos em porções individuais. Hortifrúti prático: Saladas frescas, frutas e legumes já higienizados e cortados.

Foto: Divulgação

Erros comuns na alimentação fora de casa

A pressa costuma levar a escolhas prejudiciais. Segundo a nutricionista, o erro mais frequente é associar rapidez a alimentos ultraprocessados ou ricos em carboidratos refinados e sódio.

“A falta de planejamento leva a decisões impulsivas e menos nutritivas, que impactam diretamente a saúde e a produtividade”, alerta Lívia Ribeiro.

Nesse cenário, pratos prontos bem elaborados tornam-se aliados.

“Quando um prato já nasce com critérios nutricionais bem definidos, ele deixa de ser um problema e passa a ser um aliado da saúde, contribuindo para a saciedade, o bem-estar e a regularidade alimentar”, observa.

Foto: Divulgação

Foco em resultados individuais

Para quem segue dietas específicas — como emagrecimento, ganho de massa muscular ou controle glicêmico — a personalização é fundamental. A nutricionista reforça que a constância nas escolhas saudáveis, mesmo fora de casa, determina o sucesso dos objetivos a longo prazo.

Onde encontrar

As opções de alimentação saudável estão disponíveis nas três unidades do Pátio Gourmet em Manaus:

Chapada: Avenida Djalma Batista.

Avenida Djalma Batista. Morada do Sol: Via Láctea (onde também se localiza o restaurante Marimari).

Via Láctea (onde também se localiza o restaurante Marimari). Adrianópolis: Rua Teresina.

Leia mais: Bar Caldeira celebra 63 anos com festa gratuita no Centro de Manaus