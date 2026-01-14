A rotina acelerada em Manaus impulsiona a busca por refeições prontas que unam rapidez e qualidade. Para atender essa demanda crescente, o Pátio Gourmet amplia a oferta de pratos combinados em todas as suas unidades, focando em diferentes perfis de consumo e necessidades nutricionais.
A rede disponibiliza opções em suas três lojas e também no restaurante Marimari. Segundo a nutricionista do Pátio Gourmet, Lívia Ribeiro, uma refeição para o dia a dia precisa ir além da conveniência.
“Ela deve ser equilibrada, segura e funcional, combinando proteínas de boa qualidade, carboidratos complexos, fibras, gorduras saudáveis e micronutrientes, evitando excessos de sódio, gorduras saturadas e alimentos ultraprocessados”, explica a especialista.
Praticidade e segurança alimentar
Um ponto central destacado pela especialista é a segurança no preparo. Ribeiro observa que seguir boas práticas de manipulação garante não apenas a manutenção da energia ao longo do dia, mas evita quedas de rendimento e picos de fome.
Para facilitar a vida do consumidor, o Pátio Gourmet oferece:
- Refeições elaboradas por chefs: Pratos prontos com critérios nutricionais definidos.
- Proteínas porcionadas: Carnes selecionadas e peixes limpos em porções individuais.
- Hortifrúti prático: Saladas frescas, frutas e legumes já higienizados e cortados.
Erros comuns na alimentação fora de casa
A pressa costuma levar a escolhas prejudiciais. Segundo a nutricionista, o erro mais frequente é associar rapidez a alimentos ultraprocessados ou ricos em carboidratos refinados e sódio.
“A falta de planejamento leva a decisões impulsivas e menos nutritivas, que impactam diretamente a saúde e a produtividade”, alerta Lívia Ribeiro.
Nesse cenário, pratos prontos bem elaborados tornam-se aliados.
“Quando um prato já nasce com critérios nutricionais bem definidos, ele deixa de ser um problema e passa a ser um aliado da saúde, contribuindo para a saciedade, o bem-estar e a regularidade alimentar”, observa.
Foco em resultados individuais
Para quem segue dietas específicas — como emagrecimento, ganho de massa muscular ou controle glicêmico — a personalização é fundamental. A nutricionista reforça que a constância nas escolhas saudáveis, mesmo fora de casa, determina o sucesso dos objetivos a longo prazo.
Onde encontrar
As opções de alimentação saudável estão disponíveis nas três unidades do Pátio Gourmet em Manaus:
- Chapada: Avenida Djalma Batista.
- Morada do Sol: Via Láctea (onde também se localiza o restaurante Marimari).
- Adrianópolis: Rua Teresina.
