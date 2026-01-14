Transformação

AEVA Manaus leva a Seleção Brasileira a um marco histórico no flag football juvenil

O NFL Flag Championship Americas U15 foi realizado em Monterrey, no México, reunindo cinco seleções nacionais: México, Panamá, Brasil, Porto Rico e Canadá.

O evento é um dos maiores do flag football nas Américas e marcou um momento histórico para o esporte de base.

AEVA Manaus no campeonato

Representando a Seleção Brasileira, a Associação Educacional Voz Ativa (AEVA), de Manaus, levou o Brasil a essa experiência histórica.

A participação brasileira simboliza não apenas a presença em um campeonato internacional, mas também o resultado de um trabalho social, educacional e esportivo desenvolvido há anos com crianças e adolescentes da periferia da Amazônia.

Projeto AEVA leva Brasil ao sucesso no NFL Flag Championship Americas U15 – Foto: Divulgação/AEVA.

A delegação descreveu a experiência em Monterrey como “incrível e fora da realidade”. Desde a chegada ao estádio, com estrutura internacional, até o convívio com seleções de diferentes culturas, tudo contribuiu para um ambiente de aprendizado intenso, troca de experiências e crescimento pessoal e esportivo das atletas.

“Viver o NFL Flag Championship Americas U15 em Monterrey foi algo simplesmente maravilhoso e difícil de colocar em palavras. Para nós, que viemos de projetos sociais no coração da Amazônia, estar em um evento desse tamanho, com essa estrutura e ao lado de seleções tão fortes, é a prova de que o sonho é possível quando existe trabalho sério e propósito. Ver nossas atletas representando o Brasil com orgulho, coragem e alegria foi emocionante. Essa experiência muda a cabeça delas, amplia horizontes e mostra que o esporte pode levar muito mais longe do que imaginamos”, afirmou o Coach Jr Manaus.

Desempenho brasileiro

No campo, o Brasil competiu em alto nível, enfrentou seleções tradicionais do continente e demonstrou evolução técnica, disciplina tática e espírito coletivo.

Cada jogo foi uma aula prática de superação, respeito e competitividade, o que reforçou o potencial do flag football feminino brasileiro no cenário internacional.

Fora do campo, o campeonato proporcionou experiências inesquecíveis, como cerimônias oficiais, integração entre atletas de diferentes países, reconhecimento individual e coletivo, além do sentimento de pertencimento a um evento que representa o futuro do esporte olímpico.

Para muitas atletas, foi a primeira viagem internacional e a primeira vez vestindo a camisa da Seleção Brasileira fora do país.

