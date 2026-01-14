O NFL Flag Championship Americas U15 foi realizado em Monterrey, no México, reunindo cinco seleções nacionais: México, Panamá, Brasil, Porto Rico e Canadá.
O evento é um dos maiores do flag football nas Américas e marcou um momento histórico para o esporte de base.
AEVA Manaus no campeonato
Representando a Seleção Brasileira, a Associação Educacional Voz Ativa (AEVA), de Manaus, levou o Brasil a essa experiência histórica.
A participação brasileira simboliza não apenas a presença em um campeonato internacional, mas também o resultado de um trabalho social, educacional e esportivo desenvolvido há anos com crianças e adolescentes da periferia da Amazônia.
A delegação descreveu a experiência em Monterrey como “incrível e fora da realidade”. Desde a chegada ao estádio, com estrutura internacional, até o convívio com seleções de diferentes culturas, tudo contribuiu para um ambiente de aprendizado intenso, troca de experiências e crescimento pessoal e esportivo das atletas.
“Viver o NFL Flag Championship Americas U15 em Monterrey foi algo simplesmente maravilhoso e difícil de colocar em palavras. Para nós, que viemos de projetos sociais no coração da Amazônia, estar em um evento desse tamanho, com essa estrutura e ao lado de seleções tão fortes, é a prova de que o sonho é possível quando existe trabalho sério e propósito. Ver nossas atletas representando o Brasil com orgulho, coragem e alegria foi emocionante. Essa experiência muda a cabeça delas, amplia horizontes e mostra que o esporte pode levar muito mais longe do que imaginamos”, afirmou o Coach Jr Manaus.
Desempenho brasileiro
No campo, o Brasil competiu em alto nível, enfrentou seleções tradicionais do continente e demonstrou evolução técnica, disciplina tática e espírito coletivo.
Cada jogo foi uma aula prática de superação, respeito e competitividade, o que reforçou o potencial do flag football feminino brasileiro no cenário internacional.
Fora do campo, o campeonato proporcionou experiências inesquecíveis, como cerimônias oficiais, integração entre atletas de diferentes países, reconhecimento individual e coletivo, além do sentimento de pertencimento a um evento que representa o futuro do esporte olímpico.
Para muitas atletas, foi a primeira viagem internacional e a primeira vez vestindo a camisa da Seleção Brasileira fora do país.
