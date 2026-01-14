Colaboração

Eleitores podem se inscrever presencialmente, pelo site ou aplicativo e-Título

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) iniciou o período de inscrições para eleitores que desejam atuar como mesários voluntários nas próximas eleições.

A oportunidade é destinada a cidadãos com situação regular perante a Justiça Eleitoral e é considerada crucial para garantir a organização, transparência e segurança do processo de votação no estado.

Papel do mesário nas eleições

De acordo com o juiz da 1ª Zona Eleitoral do TRE-AM, Adonaid Tavares, os mesários desempenham um papel fundamental no andamento das eleições.

“O mesário é a ponte entre a Justiça Eleitoral e o eleitor, sendo indispensável para que a votação ocorra de forma tranquila e confiável”, afirmou.

Os eleitores interessados devem estar em dia com a Justiça Eleitoral e, preferencialmente, atuar na própria zona e seção onde votam.

No dia da eleição, o mesário assume a autoridade máxima da seção eleitoral, sendo responsável por receber os eleitores, conferir documentos, colher assinaturas, liberar a urna eletrônica e zelar pelo sigilo do voto, pela segurança dos equipamentos e pela ordem no local de votação.

Como se inscrever?

Além de colaborar com a democracia, os mesários têm direito a benefícios previstos por lei. Eles podem ser dispensados do trabalho sem prejuízo salarial pelo dobro dos dias dedicados às eleições e aos treinamentos.

A experiência como mesário também pode ser utilizada como critério de desempate em concursos públicos, conforme o edital.

As inscrições para mesário podem ser feitas presencialmente no cartório eleitoral do município ou bairro, pelo site do TRE-AM ou pelo aplicativo e-Título.

Após a inscrição, o eleitor passa a integrar o banco de mesários da Justiça Eleitoral e poderá ser convocado conforme a necessidade da seção eleitoral em que estiver registrado.

