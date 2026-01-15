Violência urbana

Atirador se aproximou da vítima em uma banca de frutas e efetuou disparos à queima-roupa no bairro Armando Mendes.

Um homem identificado como Cláudio, conhecido como “Cakito”, morreu a tiros na noite de quarta-feira (14), na avenida Itacolomy, no bairro Armando Mendes, zona Leste de Manaus.

Segundo testemunhas, Cláudio trabalhava vendendo bananas e estava em sua banca de frutas no momento do ataque. O criminoso chegou ao local em uma motocicleta, aproximou-se da vítima e efetuou vários disparos à queima-roupa. Os tiros atingiram principalmente a cabeça e a nuca.

Cláudio não resistiu aos ferimentos e morreu no local antes da chegada do socorro. Até o momento, a polícia não divulgou informações sobre a motivação do crime.

Policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e isolaram a área para preservar a cena. Em seguida, equipes do Departamento Técnico-Científico (DPTC) realizaram a perícia, e o Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) ficará responsável pela investigação do caso.

