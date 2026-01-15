Repercussão

No perfil oficial do reality no Instagram, Henri comentou pela primeira vez sobre sua saída

O ator Henri Castelli, 47, deixou o BBB 26 na quarta-feira (15) após passar mal durante a Prova do Líder. O apresentador Tadeu Schmidt confirmou a informação ao vivo.

No perfil oficial do reality no Instagram, Henri comentou pela primeira vez sobre sua saída. “Gratidão por todo o carinho”, escreveu o ator.

Segundo Schmidt, a equipe médica orientou Henri a deixar a competição. “Hoje pela manhã, durante a Prova do Líder, Henri se sentiu mal e teve uma crise convulsiva. Nossa equipe médica o atendeu imediatamente no provódromo e, em seguida, o levou ao hospital”, explicou o apresentador.

Schmidt detalhou que, após realizar todos os exames recomendados, nenhum exame apontou problema de saúde. Henri retornou à casa do programa, mas sofreu uma nova crise convulsiva, e a produção o encaminhou novamente ao hospital. “Como ele teve esse segundo episódio, os médicos decidiram mantê-lo em observação”, acrescentou.

Tadeu reforçou que o ator está bem e lúcido, mas não continuará na competição. “Lamentamos a saída do Henri, mas a saúde vem sempre em primeiro lugar, e essa é nossa principal preocupação. Todos os participantes passam por uma bateria de exames antes de entrar no BBB, e a produção mantém uma UTI móvel disponível 24 horas por dia durante toda a temporada”, afirmou.

O apresentador encerrou com uma mensagem ao ator: “Fica aqui um grande abraço e bora seguir em frente”.

(*) Com informações da CNN Brasil

Leia mais: BBB 26: Henri Castelli volta a passar mal ao retornar para a casa