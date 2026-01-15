Pais e responsáveis que buscam uma opção de lazer e aprendizado para as crianças durante o recesso escolar têm, portanto, uma nova oportunidade a partir desta quinta-feira (15). O Parque Cidade da Criança, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus, vai receber novas vagas para a colônia de férias promovida pela Secretaria Municipal de Educação (Semed).
Nesse sentido, as inscrições extras começam às 10h, por meio de link disponibilizado pela Semed, e valem exclusivamente para os dias 27, 28, 29 e 30 de janeiro. Além disso, a ampliação ocorre após a alta procura registrada no primeiro período de inscrições, que contabilizou 332 crianças inscritas.
Serviço: como participar da colônia de férias
- 📍 Local: Quintal do Parque Cidade da Criança – bairro Aleixo
- 📅 Período da colônia: de 21 a 31 de janeiro
- 🗓️ Novas vagas: dias 27, 28, 29 e 30/1
- ⏰ Horário das atividades: das 14h às 16h30
- 👧🧒 Público-alvo: crianças de 3 a 12 anos
- 👨👩👧 Acompanhamento: obrigatório
- Para crianças de 3 a 5 anos, o responsável deve permanecer durante toda a atividade
⚠️ Atenção:
As vagas são limitadas e, por isso, respeitam a capacidade do espaço, garantindo segurança, organização e acompanhamento adequado da equipe de monitores.
O que as crianças vão encontrar
Durante a programação, as crianças participam de:
- atividades recreativas e esportivas;
- oficinas temáticas;
- gincanas;
- ações que estimulam a convivência e a integração familiar.
Enquanto isso, no período da manhã, o Parque Cidade da Criança permanece aberto ao público em geral.
Destaque
O secretário municipal de Educação, Júnior Mar, destacou que a iniciativa amplia as opções de lazer para o público infantil e, ao mesmo tempo, valoriza o espaço.
“O parque Cidade da Criança é um espaço que preserva e valoriza as infâncias. A colônia de férias chega com oficinas e gincanas que estimulam a criatividade das crianças e fortalecem a conexão com suas famílias”, afirmou.
