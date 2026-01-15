Lazer e Educação

Inscrições extras abrem nesta quinta-feira (15), às 10h, para atividades no Quintal do Parque Cidade da Criança; vagas são limitadas e valem para os dias 27 a 30 de janeiro.

Pais e responsáveis que buscam uma opção de lazer e aprendizado para as crianças durante o recesso escolar têm, portanto, uma nova oportunidade a partir desta quinta-feira (15). O Parque Cidade da Criança, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus, vai receber novas vagas para a colônia de férias promovida pela Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Nesse sentido, as inscrições extras começam às 10h, por meio de link disponibilizado pela Semed, e valem exclusivamente para os dias 27, 28, 29 e 30 de janeiro. Além disso, a ampliação ocorre após a alta procura registrada no primeiro período de inscrições, que contabilizou 332 crianças inscritas.

Serviço: como participar da colônia de férias

📍 Local: Quintal do Parque Cidade da Criança – bairro Aleixo

Quintal do Parque Cidade da Criança – bairro Aleixo 📅 Período da colônia: de 21 a 31 de janeiro

de 21 a 31 de janeiro 🗓️ Novas vagas: dias 27, 28, 29 e 30/1

dias 27, 28, 29 e 30/1 ⏰ Horário das atividades: das 14h às 16h30

das 14h às 16h30 👧🧒 Público-alvo: crianças de 3 a 12 anos

crianças de 3 a 12 anos 👨‍👩‍👧 Acompanhamento: obrigatório Para crianças de 3 a 5 anos, o responsável deve permanecer durante toda a atividade

obrigatório

⚠️ Atenção:

As vagas são limitadas e, por isso, respeitam a capacidade do espaço, garantindo segurança, organização e acompanhamento adequado da equipe de monitores.

O que as crianças vão encontrar

Durante a programação, as crianças participam de:

atividades recreativas e esportivas;

oficinas temáticas;

gincanas;

ações que estimulam a convivência e a integração familiar.

Enquanto isso, no período da manhã, o Parque Cidade da Criança permanece aberto ao público em geral.

Destaque

O secretário municipal de Educação, Júnior Mar, destacou que a iniciativa amplia as opções de lazer para o público infantil e, ao mesmo tempo, valoriza o espaço.