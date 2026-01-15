Acidente

Acidente no bairro Japiim deixou trânsito lento na zona Sul da capital.

Um carro capotou e provocou transtornos no trânsito da zona Sul de Manaus na tarde desta quinta-feira (15). O acidente aconteceu na avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, e causou retenção severa no fluxo de veículos.

O automóvel, um Chevrolet Onix, seguia no sentido bairro quando o motorista perdeu o controle da direção. Segundo o proprietário do carro, uma das rodas atingiu o meio-fio do lado direito da via, fazendo com que o veículo se desequilibrasse e capotasse sobre a pista após colidir com o canteiro central.

Apesar do impacto, o condutor sofreu apenas escoriações leves em um dos braços. Ele recebeu atendimento inicial no local e aguardava a chegada de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para ser levado a uma unidade de saúde e passar por avaliação médica.

O capotamento causou um longo congestionamento na região. Motoristas enfrentaram lentidão desde a Bola do Coroado até o trecho em frente ao estabelecimento Barão da Carne.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para realizar a limpeza da via e remover o veículo. Agentes de trânsito também foram chamados para organizar o tráfego.

