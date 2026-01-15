Após desistir do Quarto Branco do BBB 26, Elisa participou do Mesa Cast BBB e revelou quem teria sujado o banheiro do cômodo. O assunto ganhou grande repercussão nas redes sociais na última terça-feira (13), depois que participantes encontraram sujeira nas paredes do banheiro.
Durante a entrevista, Elisa afirmou que o responsável foi Matheus. Segundo ela, o próprio brother teria confessado o ocorrido, o que intensificou ainda mais os comentários do público nas redes sociais.
Elisa foi a segunda participante a desistir do Quarto Branco no BBB 26. A gaúcha apertou o botão vermelho na tarde desta quinta-feira (15), após permanecer mais de 65 horas confinada no espaço.
A primeira desistência aconteceu na terça-feira (13), quando Ricardinho apertou o botão. Com isso, seguem na disputa do Quarto Branco os participantes Rafaella, Lívia, Chaiany, Leandro, Ricardo, Matheus e Gabriela.
