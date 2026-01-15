desistência

Modelo desiste de dinâmica que vale vaga no reality; saiba o que rolou!

Elisa se tornou a segunda participante a desistir do Quarto Branco no BBB 26. A gaúcha apertou o botão vermelho na tarde desta quinta-feira (15), encerrando sua permanência de mais de 65 horas no cômodo.

“Família, amo vocês, me perdoa. Eu dei o meu melhor, mas está doendo muito”, disse ela ao tomar a decisão.

Durante o dia, Elisa já havia expressado suas dificuldades com a dinâmica. “Estou pensando. Tô com muita dor e estou vendo até onde aguento”, revelou no início da manhã, demonstrando o desgaste físico e emocional da experiência.

Apoio dos colegas de confinamento

Após apertar o botão, Elisa recebeu apoio do restante do grupo, que continua na disputa pelas duas vagas restantes no BBB 26. A desistência reforça o desafio intenso do Quarto Branco e o impacto da dinâmica sobre os participantes.

Leia mais: Quarto Branco do BBB 26 bate recorde histórico com mais de 60 horas de resistência