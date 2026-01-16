Atenção

Estado está sob alerta do Inmet para chuvas intensas, com risco de alagamentos, ventos fortes e descargas elétricas

O Amazonas está entre os estados que concentram maior risco de chuvas intensas nesta sexta-feira (16). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta de perigo para o estado, com previsão de volumes elevados de chuva, ventos fortes e risco de transtornos à população.

Na região Norte, são esperadas precipitações entre 30 e 60 milímetros por hora, com acumulados que podem chegar a 100 mm ao longo do dia. Também há previsão de ventos intensos, entre 60 e 100 km/h, o que aumenta o risco de quedas de árvores, interrupção no fornecimento de energia elétrica e alagamentos em áreas urbanas.

O cenário é influenciado pela atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que favorece a formação de grandes volumes de chuva. A previsão indica acumulados superiores a 150 mm entre os dias 12 e 19 de janeiro em áreas do oeste do Amazonas, além do oeste do Amapá e sul do Pará. Há ainda risco elevado de descargas elétricas na região.

Áreas de inundação

Além das chuvas fortes, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden/MCTI) emitiu alerta para a possibilidade de inundação gradual em áreas ribeirinhas. No Amazonas, o aviso atinge a região de Tefé, devido ao extravasamento de rios e igarapés provocado pela propagação das ondas de cheia e elevação de rios secundários.

Outros estados da Amazônia, como Mato Grosso, Pará e Rondônia, também estão sob alerta do Inmet. Fora da região Norte, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina enfrentam alerta severo para chuvas volumosas, ventos fortes e possibilidade de granizo.

No Sudeste, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro seguem em alerta para enxurradas, alagamentos e deslizamentos de terra, segundo o Cemaden, especialmente em áreas urbanas e de encosta.

