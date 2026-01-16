Investigação

Um homem, de 29 anos, e de uma mulher, de 23 anos, foram presos investigados pelo crime de roubo a uma loja de cosméticos e perfumaria, praticado no dia 30 de dezembro de 2025, na avenida Cosme Ferreira, bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus.

Segundo a Polícia Civil do Amazonas, na ocasião, os autores se passaram por clientes e, momentos depois, anunciaram o roubo. Durante a ação, eles subtraíram dois aparelhos celulares, perfumes de alto valor e outros diversos objetos. Ao final, eles também amarraram e trancaram as funcionárias no depósito do local.

Mais informações serão apresentadas durante a coletiva de imprensa que será realizada nesta sexta-feira (16).

