Criminosos abordaram veículo na rua e transferiram caixas para carro suspeito

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta quarta-feira (31) mostra criminosos efetuando o roubo de uma carga em uma van na Comunidade Mundo Novo, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

O crime ocorreu em plena rua e foi testemunhado por moradores. Nas imagens, é possível ver a van sendo obrigada a parar após ser fechada por um carro de passeio.

Ação rápida é registrada

Em seguida, dois homens descem rapidamente do veículo. Um deles veste uma balaclava, enquanto o outro auxilia na retirada de diversas caixas do compartimento de carga da van, transferindo-as rapidamente para o carro usado pelos criminosos.

A ação ocorre de forma ágil e sem qualquer intervenção imediata. Pessoas próximas observam a movimentação, mas não interferem.

O vídeo foi registrado à distância por uma moradora, que demonstra indignação ao presenciar o crime. “Cadê minha arma nessas horas? Cara, e ninguém faz nada”, diz a mulher enquanto grava a situação.

Informações oficiais

Por fim, até o momento, não há informações oficiais sobre prisões relacionadas ao roubo. Também não foram divulgados detalhes sobre o valor da carga levada nem se o motorista da van sofreu algum ferimento. Assista ao vídeo:

