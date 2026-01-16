Flagrante

Dois homens foram capturados após roubar estabelecimentos e disparar contra policiais; objetos e veículo foram recuperados

Dois homens foram presos em flagrante, durante a noite de quinta-feira (15), suspeitos de praticarem roubos a estabelecimentos comerciais no bairro São Lázaro, Zona Sul de Manaus. Os suspeitos foram capturados no bairro Mauazinho, Zona Leste, após acompanhamento das equipes policiais. Durante a fuga, eles dispararam contra os PMs.

A ocorrência começou quando a 7ª Cicom recebeu informação pela rede rádio sobre a ação criminosa. Uma das vítimas também contatou os policiais via linha-direta, informando as características do veículo usado, um Chevrolet Spin escuro, placa QWR-0A97.

O carro foi localizado na rua Danilo André Areosa, próximo à saída da BR-319, e iniciou-se o acompanhamento tático. O veículo foi abandonado na rua Tiradentes, no Parque Mauá. Durante a fuga, os suspeitos efetuaram disparos contra os policiais, sendo solicitado reforço de equipes, incluindo a 29ª Cicom.

Confissão

Dois dos quatro suspeitos foram localizados e presos. Eles confessaram participação nos roubos e informaram que haviam descartado uma arma em área de mata às margens da BR-319. Os presos também admitiram envolvimento em roubos a farmácias e pedestres em diferentes pontos da cidade.

Além da prisão e do veículo recuperado, a PMAM apreendeu cinco celulares, 82 pares de brincos, 14 desodorantes, cosméticos, perfumes, 11 cartelas de medicamentos, quatro HDs, um notebook, bolsa, mochila, joias, fones de ouvido e R$ 18 em dinheiro.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a denunciar imediatamente qualquer ação criminosa pelo disque-denúncia 190. A identidade do denunciante é mantida em sigilo.

(*) Com informações da assessoria

