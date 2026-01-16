Oportunidade

Seleção oferece vagas para Analista e Assistente Ambiental; provas serão aplicadas em Manaus.

Manaus (AM) – O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) iniciou, nesta sexta-feira (16/01), as inscrições do concurso público que oferece 140 vagas, além de cadastro de reserva. As oportunidades são para os cargos de Analista Ambiental, de nível superior, e Assistente Ambiental, de nível médio.

O certame é executado pelo Cebraspe, com inscrições abertas até 30 de janeiro de 2026. Ao todo, são 90 vagas para Analista Ambiental, distribuídas em 19 especialidades, e 50 vagas para Assistente Ambiental.

Cargos, especialidades e provas

Para concorrer ao cargo de Analista Ambiental, o candidato deve possuir formação em áreas como Administração, Biologia, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Geografia, Geologia, Química, Sociologia, entre outras previstas no edital.

As provas objetivas estão previstas para o dia 29 de março de 2026, com aplicação em Manaus.

Segundo o diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço, o concurso representa um avanço estratégico para o fortalecimento do órgão ambiental no estado.

“O concurso reforça o quadro técnico do Ipaam e amplia a eficiência nas ações de licenciamento, fiscalização, monitoramento e combate aos crimes ambientais. Essa iniciativa segue a diretriz do governador Wilson Lima de fortalecer os órgãos estaduais”, afirmou.

Concurso histórico para o Ipaam

O presidente da Comissão do Concurso, Alexandre Souza e Silva, destacou que o edital é resultado de um trabalho iniciado no começo de 2025 e que o processo seletivo atende às demandas atuais do Instituto.

“Após quase 18 anos, o Ipaam volta a realizar um concurso público. É um momento histórico, com um perfil técnico diversificado e alinhado às necessidades do órgão”, ressaltou.

Salários e carga horária

Para o cargo de Analista Ambiental, a remuneração é de R$ 11.692,22, com jornada de 40 horas semanais. Já o Assistente Ambiental terá salário de R$ 4.094,56, também para carga horária de 40 horas, conforme a legislação vigente.

Inscrições, taxas e prazos

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Cebraspe:

👉 https://www.cebraspe.org.br/concursos/ipaam_25

A taxa de inscrição é de:

R$ 90 para cargos de nível superior

para cargos de nível superior R$ 70 para o cargo de nível médio

O edital prevê possibilidade de isenção, conforme os critérios estabelecidos.

O pagamento da taxa deve ser realizado até 25 de fevereiro de 2026. Assim, quem se inscrever no último dia, 30 de janeiro, terá prazo ampliado para quitar o valor.

