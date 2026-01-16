Repercussão

Dinâmica de resistência do reality foi criticada por emissora espanhola.

O Quarto Branco do BBB 26 ultrapassou a marca de 80 horas de resistência na manhã desta sexta-feira (16) e passou a repercutir fora do Brasil. A dinâmica, que define três vagas para a entrada definitiva na casa, foi destaque em noticiários internacionais e chamado de “quarto da tortura”.

Na Espanha, o telejornal laSexta exibiu uma reportagem criticando o formato adotado pela Rede Globo. Segundo a emissora, a prova, que já dura quatro dias, submete os participantes a uma pressão psicológica intensa.

Comparação com prisão de Guantánamo

Durante a reportagem, o apresentador comparou o Quarto Branco a uma “prisão militar dos Estados Unidos em Cuba”. A atração destacou os barulhos desconfortáveis usados na dinâmica, como choro de bebês, furadeiras, martelos, sirenes e sons de arranhões, simulando um ambiente hostil.

Além disso, a emissora ressaltou que os participantes se alimentam apenas de água e biscoito e permanecem em um espaço totalmente branco, sem referências visuais de dia ou noite.

Na legenda da matéria, o programa utilizou a expressão “Gran Hermano Guantánamo”, em alusão à prisão localizada na Baía de Guantánamo, em Cuba.

Desistências e quem segue na disputa

Até agora, dois participantes desistiram da prova. A saída mais recente ocorreu no fim da tarde de quinta-feira (15), quando Elisa apertou o botão vermelho após 65 horas no confinamento. Emocionada, a modelo se despediu do grupo e já havia demonstrado vontade de abandonar a dinâmica.

Antes dela, Ricardinho deixou o Quarto Branco na terça-feira (13).

Com isso, seguem na disputa pelas três vagas no BBB 26: Chaiany, Gabriela, Matheus, Leandro, Lívia, Rafaella e Ricardo.

