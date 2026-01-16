Amazonas

Uma passageira de moto por aplicativo morreu na tarde desta sexta-feira (16) após a motocicleta em que ela estava colidir com um carro na Avenida Governador José Lindoso, conhecida como Avenida das Torres, no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

Segundo uma testemunha, o motociclista realizou uma manobra arriscada, entrou na contramão e acabou sendo atingido pelo veículo de passeio. A vítima seguia na garupa da moto no momento do acidente.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreram o condutor da motocicleta e o encaminharam a um hospital da capital. No local, os socorristas constataram a morte da passageira.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelos órgãos competentes.