Decisão

Decisão do STF atende pedidos da defesa e amplia condições de espaço, saúde e visitas ao ex-presidente

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou na última quinta-feira (16) a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) da Superintendência da Polícia Federal para uma cela na chamada Papudinha, um dos prédios do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

Na decisão, Moraes citou reclamações recorrentes feitas pelos filhos e pela esposa do ex-presidente, Michelle Bolsonaro (PL).

Em diferentes ocasiões, integrantes do clã Bolsonaro afirmaram que a permanência do ex-mandatário na Polícia Federal se equiparava a uma “tortura” e solicitaram, de forma reiterada, a concessão de prisão domiciliar.

No entanto, o ministro afirmou que as alegações não têm fundamento. Ainda assim, destacou que isso não impede a transferência para uma cela com “condições ainda mais favoráveis”.

Nova cela amplia espaço e estrutura

Conforme Moraes, a mudança atende de forma mais adequada aos pedidos da defesa, especialmente em relação ao tamanho da cela, à alimentação, ao banho de sol, à ampliação do tempo de visitas, ao atendimento médico e à realização de fisioterapia.

A nova cela possui 64,83 m², área superior aos 12 m² da Sala de Estado-Maior da Superintendência da PF, onde Bolsonaro estava desde novembro de 2025.

No local anterior, ele dispunha de banheiro, cama, mesa de trabalho, televisão, frigobar e cadeira. Já na Papudinha, a estrutura inclui ambientes separados para banheiro, cozinha, lavanderia, quarto e sala.

De acordo com o ministro, a acomodação conta com banheiro com chuveiro de água quente, geladeira, armários, cama de casal e televisão.

Além disso, a cozinha permite o preparo e o armazenamento adequados de alimentos, o que atende à dieta específica seguida pelo ex-presidente por recomendação médica, em razão de problemas de saúde.

Além da área interna, a cela dispõe de um espaço externo de 10,07 m², que possibilita banhos de sol com privacidade e sem necessidade de agendamento prévio.

Visitas liberadas para familiares

Em relação às visitas, Moraes destacou que o espaço permite a presença de familiares tanto na área coberta quanto na externa, com mesas e cadeiras disponíveis.

Na mesma decisão, o ministro autorizou visitas permanentes de Michelle Bolsonaro e dos filhos Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro e Laura Bolsonaro, além da enteada Leticia da Silva. Com isso, os familiares não precisam solicitar autorização judicial prévia.

O ex-presidente também poderá receber atendimento religioso uma vez por semana, medida já solicitada pela defesa quando ele ainda estava sob custódia da Polícia Federal.

Desde a prisão de Bolsonaro, em 22 de novembro, familiares, aliados e advogados reivindicavam melhorias no atendimento médico.

Com problemas no trato digestivo decorrentes da facada sofrida durante a campanha eleitoral de 2018, a saúde do ex-presidente era um dos principais argumentos em favor da prisão domiciliar.

Moraes avaliou que a transferência facilita o atendimento dessas demandas. No local, há um posto médico com dois médicos clínicos, três enfermeiros, dois dentistas, um assistente social, dois psicólogos, um fisioterapeuta, três técnicos de enfermagem, um psiquiatra e um farmacêutico.

Além disso, o ministro autorizou a instalação de equipamentos de fisioterapia para sessões diárias de fisioterapia respiratória e motora.

Medidas de segurança adicionais

Moraes também permitiu a instalação de grades de proteção na cama e barras de apoio em outros pontos da cela.

A medida busca evitar acidentes, como a queda sofrida por Bolsonaro na Superintendência da PF, em 6 de janeiro.

A Papudinha integra o Complexo Penitenciário da Papuda e funciona como uma unidade menor e mais controlada.

O local oferece condições diferenciadas e costuma abrigar presos com direito à prisão especial, como policiais militares e autoridades que não podem permanecer com detentos comuns.

Além de Bolsonaro, estão custodiados na Papudinha o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques, em celas separadas.

Leia mais: Moraes determina transferência de Bolsonaro para o Complexo da Papuda.

(*) Com informações da CNN Brasil