A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro apagou, nesta sexta-feira (16), uma publicação feita em suas redes sociais sobre a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para o Complexo Penitenciário da Papudinha, em Brasília.
O conteúdo ficou disponível por poucos minutos e foi removido sem explicação pública. Em seguida, Michelle publicou um novo texto, com mudanças relevantes em relação à versão anterior.
Publicação
Na postagem original, Michelle afirmou que Jair Bolsonaro não cometeu crimes e declarou que “não houve tentativa de golpe”.
O texto também mencionava a união com as filhas e enteados para acompanhar e cuidar do ex-presidente.
Esses trechos não aparecem na nova publicação. Foram excluídas tanto as referências diretas à inexistência de golpe quanto as menções aos filhos de Bolsonaro de outros relacionamentos.
Apesar das alterações, Michelle manteve a avaliação de que, embora a Papudinha ofereça condições superiores às da Superintendência da Polícia Federal, a situação do marido ainda exige atenção.
Ela classificou o novo local de custódia como “menos prejudicial” e com “mais dignidade”. No entanto, destacou que a equipe jurídica seguirá buscando a conversão da prisão em regime domiciliar por motivos humanitários.
Posteriormente, a remoção rápida da primeira postagem e a divulgação de um texto mais curto e cauteloso repercutiram entre aliados e analistas políticos.
A mudança foi interpretada como uma estratégia para reduzir desgastes e evitar eventuais consequências jurídicas ou políticas.
Atualmente presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro tem ampliado sua atuação pública em defesa do ex-presidente desde a prisão.
Prisão
Jair Bolsonaro foi transferido para a Papudinha na quinta-feira (15), por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ele está em cela individual e segue regras específicas para visitas familiares.
Por fim, desde a mudança, Michelle Bolsonaro tem se manifestado com frequência sobre as condições da custódia e os próximos passos da estratégia de defesa.
Leia mais: Moraes recebeu Michelle antes de transferir Bolsonaro para a Papudinha.