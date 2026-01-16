Recuo

Ex-primeira-dama remove publicação e divulga nova versão com tom mais cauteloso após transferência para a Papudinha

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro apagou, nesta sexta-feira (16), uma publicação feita em suas redes sociais sobre a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para o Complexo Penitenciário da Papudinha, em Brasília.

O conteúdo ficou disponível por poucos minutos e foi removido sem explicação pública. Em seguida, Michelle publicou um novo texto, com mudanças relevantes em relação à versão anterior.

Publicação

Na postagem original, Michelle afirmou que Jair Bolsonaro não cometeu crimes e declarou que “não houve tentativa de golpe”.

O texto também mencionava a união com as filhas e enteados para acompanhar e cuidar do ex-presidente.

Esses trechos não aparecem na nova publicação. Foram excluídas tanto as referências diretas à inexistência de golpe quanto as menções aos filhos de Bolsonaro de outros relacionamentos.

Apesar das alterações, Michelle manteve a avaliação de que, embora a Papudinha ofereça condições superiores às da Superintendência da Polícia Federal, a situação do marido ainda exige atenção.

Ela classificou o novo local de custódia como “menos prejudicial” e com “mais dignidade”. No entanto, destacou que a equipe jurídica seguirá buscando a conversão da prisão em regime domiciliar por motivos humanitários.

Posteriormente, a remoção rápida da primeira postagem e a divulgação de um texto mais curto e cauteloso repercutiram entre aliados e analistas políticos.

A mudança foi interpretada como uma estratégia para reduzir desgastes e evitar eventuais consequências jurídicas ou políticas.

Atualmente presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro tem ampliado sua atuação pública em defesa do ex-presidente desde a prisão.

Prisão

Jair Bolsonaro foi transferido para a Papudinha na quinta-feira (15), por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ele está em cela individual e segue regras específicas para visitas familiares.

Por fim, desde a mudança, Michelle Bolsonaro tem se manifestado com frequência sobre as condições da custódia e os próximos passos da estratégia de defesa.

Leia mais: Moraes recebeu Michelle antes de transferir Bolsonaro para a Papudinha.