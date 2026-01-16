Empreendedorismo feminino

Sob o tema ”O Poder é Delas”, maior evento de empreendedorismo feminino do Norte reunirá mil mulheres em março para fortalecer os pequenos negócios do estado.

O Sebrae Amazonas lançou oficialmente a 6ª edição do Sebrae Delas, o maior evento de empreendedorismo feminino da Região Norte. O encontro ocorrerá em 19 de março de 2026, no Sesi Clube do Trabalhador, em Manaus. Nesta edição, o Sebrae ampliou o público e pretende reunir até mil mulheres, o dobro das edições anteriores.

Com o tema “O Poder É Delas”, o evento oferecerá seis horas de conteúdo prático, inspiracional e estratégico. A programação mira mulheres que já empreendem ou querem iniciar um negócio. A ação integra a campanha Sebrae Delas 2026, que prevê capacitações, networking e fortalecimento da liderança feminina ao longo do ano.

Por que o Sebrae ampliou o Sebrae Delas

O crescimento do Sebrae Delas em 2026 acompanha o sucesso das últimas edições. Em 2024 e 2025, o evento reuniu centenas de empreendedoras em Manaus e esgotou ingressos rapidamente. Diante da alta procura e do impacto gerado, o Sebrae decidiu ampliar a estrutura e aumentar o número de vagas.

O evento valoriza a regionalidade e a identidade amazônica. Também conecta empreendedorismo, inovação e sustentabilidade. O foco principal está nos segmentos de estética, cuidados pessoais e economia criativa.

O que dizem as lideranças do Sebrae

Para a diretora superintendente do Sebrae no Amazonas, Ananda Carvalho Normando Pessôa, o evento reflete a força do empreendedorismo feminino no estado. Segundo ela, o Sebrae ampliou o público porque aposta na capacitação e no protagonismo das mulheres como motores do desenvolvimento regional.

A diretora técnica do Sebrae-AM, Lamisse Said da Silva Cavalcanti, destaca o caráter prático do encontro. Ela afirma que o Sebrae Delas combina inspiração com ferramentas de gestão, inovação e posicionamento de mercado.

Já a diretora administrativa e financeira, Adrianne Antony Gonçalves, reforça que o projeto cria um ambiente seguro para o crescimento dos negócios liderados por mulheres. Para ela, o evento fortalece especialmente a gestão financeira e administrativa das empreendedoras.

O que o público pode esperar

A programação final ainda está em definição, mas o Sebrae já confirmou palestras, talks inspiradores, espaços de networking e expositores. Também haverá experiências interativas e ambientes voltados para conteúdo nas redes sociais.

Empreendedoras inscritas que cadastrarem o CNPJ no site oficial receberão um brinde exclusivo. Todas as participantes terão direito a certificado de participação emitido pelo Sebrae.

Impacto e público-alvo

O Sebrae Delas já alcançou quase 20 milhões de mulheres em todo o país. O projeto atende MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte. Também recebe mulheres que desejam estruturar ou formalizar seus negócios.

No Amazonas, o Sebrae se destaca por ter três mulheres em cargos de liderança, reforçando seu compromisso com a equidade de gênero.

Inscrições

As inscrições para o Sebrae Delas 2026 já estão abertas no Sympla.

