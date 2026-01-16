O Sebrae Amazonas lançou oficialmente a 6ª edição do Sebrae Delas, o maior evento de empreendedorismo feminino da Região Norte. O encontro ocorrerá em 19 de março de 2026, no Sesi Clube do Trabalhador, em Manaus. Nesta edição, o Sebrae ampliou o público e pretende reunir até mil mulheres, o dobro das edições anteriores.
Com o tema “O Poder É Delas”, o evento oferecerá seis horas de conteúdo prático, inspiracional e estratégico. A programação mira mulheres que já empreendem ou querem iniciar um negócio. A ação integra a campanha Sebrae Delas 2026, que prevê capacitações, networking e fortalecimento da liderança feminina ao longo do ano.
Por que o Sebrae ampliou o Sebrae Delas
O crescimento do Sebrae Delas em 2026 acompanha o sucesso das últimas edições. Em 2024 e 2025, o evento reuniu centenas de empreendedoras em Manaus e esgotou ingressos rapidamente. Diante da alta procura e do impacto gerado, o Sebrae decidiu ampliar a estrutura e aumentar o número de vagas.
O evento valoriza a regionalidade e a identidade amazônica. Também conecta empreendedorismo, inovação e sustentabilidade. O foco principal está nos segmentos de estética, cuidados pessoais e economia criativa.
O que dizem as lideranças do Sebrae
Para a diretora superintendente do Sebrae no Amazonas, Ananda Carvalho Normando Pessôa, o evento reflete a força do empreendedorismo feminino no estado. Segundo ela, o Sebrae ampliou o público porque aposta na capacitação e no protagonismo das mulheres como motores do desenvolvimento regional.
A diretora técnica do Sebrae-AM, Lamisse Said da Silva Cavalcanti, destaca o caráter prático do encontro. Ela afirma que o Sebrae Delas combina inspiração com ferramentas de gestão, inovação e posicionamento de mercado.
Já a diretora administrativa e financeira, Adrianne Antony Gonçalves, reforça que o projeto cria um ambiente seguro para o crescimento dos negócios liderados por mulheres. Para ela, o evento fortalece especialmente a gestão financeira e administrativa das empreendedoras.
O que o público pode esperar
A programação final ainda está em definição, mas o Sebrae já confirmou palestras, talks inspiradores, espaços de networking e expositores. Também haverá experiências interativas e ambientes voltados para conteúdo nas redes sociais.
Empreendedoras inscritas que cadastrarem o CNPJ no site oficial receberão um brinde exclusivo. Todas as participantes terão direito a certificado de participação emitido pelo Sebrae.
Impacto e público-alvo
O Sebrae Delas já alcançou quase 20 milhões de mulheres em todo o país. O projeto atende MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte. Também recebe mulheres que desejam estruturar ou formalizar seus negócios.
No Amazonas, o Sebrae se destaca por ter três mulheres em cargos de liderança, reforçando seu compromisso com a equidade de gênero.
Inscrições
As inscrições para o Sebrae Delas 2026 já estão abertas no Sympla.
