Rio de Janeiro (RJ) – Após a desistência de Ricardo, cinco participantes seguem na disputa por três vagas no BBB 26 dentro do Quarto Branco. O goiano apertou o botão após mais de 100 horas de resistência e deixou a dinâmica.
Antes de sair, Ricardo demonstrou cansaço extremo e afirmou estar no limite físico e emocional. Mesmo consolado pelos colegas, decidiu abandonar a prova.
Reação dentro do Quarto Branco
Os participantes se emocionaram com a saída do modelo. “Se eu cheguei até aqui é porque troquei muita ideia contigo”, disse Matheus. “Tu já arrasou. Todo sucesso do mundo pra você”, completou Rafaella.
Quem continua na disputa
Com a saída de Ricardo, permanecem no Quarto Branco: Chaiany, Gabriela, Matheus, Leandro e Rafaella.
Desistência anterior
Na sexta-feira (16), a amazonense Lívia também deixou a dinâmica. Ela apertou o botão vermelho às vésperas de completar 96 horas e garantiu R$ 50 mil.
Entenda a dinâmica
O Quarto Branco começou na estreia do BBB 26, na segunda-feira (12). Os três últimos participantes que resistirem garantem vaga direta na casa mais vigiada do Brasil.
