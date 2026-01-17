Pedido

Pedido ocorre após Cleildo Barroso ser acusado de agressão contra ex-mulher, passista da escola.

Manaus (AM) – O Conselho Fiscal do Grêmio Recreativo e Cultural Escola de Samba A Grande Família solicitou, neste sábado (17), o afastamento imediato do presidente da agremiação, Cleildo Barroso, após ele ser denunciado por agressão contra a ex-mulher, que é passista da escola.

O pedido foi formalizado por meio de nota assinada pelos membros do Conselho Fiscal: João Avelino (presidente), Alysson Souza (vice-presidente) e Jucicleide Cardoso (1ª suplente). Segundo o documento, a decisão foi tomada em comum acordo para preservar a imagem da escola às vésperas do Carnaval de 2026.

Conselho cita desgaste e exposição negativa

Na nota, o Conselho afirma que, apesar de os fatos serem de caráter pessoal, eles passaram a associar diretamente o nome da Grande Família à repercussão negativa na mídia, causando indignação entre sócios da agremiação.

O grupo defende que o afastamento temporário é necessário até que todas as circunstâncias sejam esclarecidas, evitando impactos institucionais e danos à reputação da escola no período pré-carnavalesco.

Polícia confirma autuação em flagrante

De acordo com a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Cleildo Barroso foi conduzido por uma guarnição da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) à Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), Plantão de Vulneráveis.

Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de vias de fato e ameaça contra uma mulher de 29 anos. Após os procedimentos, seria encaminhado para audiência de custódia e ficaria à disposição da Justiça.

Presidente pagou fiança e foi liberado

Conforme informações posteriores, Cleildo foi liberado ainda na sexta-feira (16) após o pagamento de fiança.

Até o momento, a direção da escola não informou quem assumirá interinamente a presidência caso o afastamento seja acatado.

Até o momento, a presidência da escola não se manifestou oficialmente sobre o pedido de afastamento. O espaço permanece aberto para manifestação da defesa de Cleildo Barroso.

