Crítica

Deputado critica nota técnica sobre micro-organismos e chama alerta de desculpa contra a obra.

Manaus (AM) – O deputado federal Fausto Júnior criticou nas redes sociais a divulgação de uma nota técnica assinada por cientistas que apontam possíveis riscos sanitários ligados ao asfaltamento da BR-319, rodovia que conecta Manaus a Porto Velho.

Em vídeo publicado, o parlamentar classificou o estudo como uma nova tentativa de impedir a pavimentação da estrada e acusou ambientalistas de utilizarem argumentos “absurdos” para barrar a obra.

Deputado chama estudo de “desculpa”

Fausto afirmou que a nova tese apresentada pelos pesquisadores — de que micro-organismos isolados na floresta poderiam representar riscos a outros estados — seria mais uma estratégia para travar o asfaltamento.

“Quem não quer resolver arranja desculpa. Agora dizem que existem micro-organismos no Amazonas que podem contaminar o resto do país. Isso é financiado pelo CNPq e usado por ambientalistas para impedir a BR-319”, declarou.

Isolamento da população é criticado

O deputado destacou que milhares de moradores vivem ao longo da rodovia e dependem da estrada para acesso a serviços básicos.

Segundo ele, impedir o asfaltamento mantém comunidades isoladas e prejudica áreas como saúde, educação e transporte.

“Não dá para aceitar que o povo fique sem ambulância, sem transporte escolar e sem assistência social. Amazonas também é Brasil. Os amazonenses têm o mesmo direito de mobilidade que qualquer cidadão”, afirmou.

O que diz a nota técnica

O estudo criticado pelo parlamentar foi divulgado por pesquisadores de instituições como USP, Ufam, Unesp e UFSJ. A pesquisa analisou amostras de solo coletadas ao longo da BR-319 e identificou linhagens desconhecidas de vírus e bactérias com potencial patogênico.

Os cientistas alertam que a abertura total da rodovia poderia romper o isolamento desses micro-organismos, gerando riscos à saúde pública em diferentes escalas.

A pesquisa é financiada pelo CNPq, Fapesp e Fapeam desde 2023 e foi encaminhada ao Ministério Público Federal e ao Ministério do Meio Ambiente.

Fausto reforça defesa da rodovia

Apesar do alerta científico, o deputado reafirmou que seguirá defendendo a pavimentação da BR-319 e classificou como “criminosa” qualquer tentativa de impedir a integração do Amazonas ao restante do país.

“Não vamos aceitar que hipóteses sirvam para isolar uma população inteira. Vamos lutar a todo custo pelo asfaltamento da BR-319”, concluiu.

