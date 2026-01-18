Acidente fatal

Acidente ocorreu após pane em motocicleta e mobilizou equipes de resgate.

Uma mulher de 27 anos morreu após ser atropelada por uma carreta na manhã deste domingo (18), no quilômetro 26 da BR-174, rodovia que liga Manaus a Boa Vista.

Segundo informações preliminares, um grupo de motociclistas trafegava pela via quando uma das motos apresentou pane mecânica nas proximidades de uma curva. Os condutores pararam no acostamento para prestar ajuda ao colega.

Nesse momento, uma carreta frigorífica que seguia no sentido Boa Vista se deparou com os veículos parados na pista. O motorista ainda teria tentado evitar a colisão, mas não conseguiu frear nem desviar devido à presença de outro veículo no sentido contrário. A carreta acabou atingindo os motociclistas, causando a morte da mulher no local.

Equipes de resgate e da polícia foram acionadas para atender a ocorrência. O corpo da vítima será removido para o Instituto Médico Legal (IML), em Manaus.

