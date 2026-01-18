Obras

Obras estratégicas da Prefeitura eliminam gargalos históricos e melhoram a fluidez em áreas críticas.

Manaus (AM) – As entregas de complexos viários realizadas pela Prefeitura vêm mudando de forma significativa o trânsito da capital. As obras foram implantadas em corredores com alto volume de veículos, eliminaram gargalos históricos e aumentaram a fluidez em áreas consideradas críticas.

Complexo Rei Pelé muda realidade da zona Leste

O maior símbolo dessas intervenções é o complexo viário Rei Pelé, na zona Leste. A obra era aguardada há mais de 30 anos e reorganizou completamente um dos pontos mais congestionados da cidade.

Além de melhorar o tráfego, o espaço ganhou áreas de lazer, ciclovia, quadra esportiva, pista de skate, ringue de boxe, palco cultural e iluminação em LED.

Moradores relatam impacto direto no dia a dia. “O trânsito agora flui e ainda temos um espaço bonito para a comunidade”, afirmou a autônoma Digliane Peres.

Complexo José Fernandes desafoga avenida das Torres

Outro destaque é o complexo viário Prefeito José Fernandes, na avenida Governador José Lindoso (avenida das Torres). A estrutura foi entregue antes do prazo e reduziu congestionamentos no cruzamento com a Barão do Rio Branco.

Viaduto Márcio Souza amplia ligação viária

O complexo Márcio Souza, inaugurado em outubro de 2024 entre Aleixo e Coroado, eliminou semáforos e agilizou o fluxo de até 3,5 mil veículos por hora, reforçando a conexão com a zona Leste.

Ephigênio Salles ganha passarela e ampliação

Na avenida Ephigênio Salles, a Prefeitura construiu uma passarela com elevadores em frente ao TCE-AM. A obra permitiu a retirada do semáforo e melhorou a fluidez.

A via também passou por alargamento em dois trechos e recebeu nova drenagem profunda.

Intervenções inteligentes reduzem tempo no trânsito

O IMMU implantou mudanças em cruzamentos estratégicos. Na Umberto Calderaro com Belo Horizonte, o tempo de travessia caiu de 17 para 3 minutos.

Outros pontos como Maceió com São Luiz e Max Teixeira com São Judas Tadeu também registraram melhora significativa no fluxo.

Os semáforos passaram a operar com tecnologia inteligente, ajustando automaticamente os tempos.

Novas obras previstas para 2026

Entre os projetos confirmados estão:

Complexo viário Passarão (avenidas Brasil e Coronel Teixeira)

Alargamento da André Araújo

Ligação entre Max Teixeira e avenida do Futuro

Com os investimentos, Manaus avança na modernização do sistema viário e reduz o tempo de deslocamento da população.

