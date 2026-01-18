Rio de Janeiro (RJ) – O BBB 26 chega ao sétimo dia com a formação do primeiro Paredão da temporada neste domingo (18). A dinâmica mistura liderança, Big Fone, imunidades, contragolpe e prova de sobrevivência.
Veja abaixo, de forma clara e direta, como será definida a primeira berlinda do reality.
Líder já tem indicação direta
Alberto Cowboy garantiu a liderança após mais de 26 horas de resistência contra Jonas Sulzbach. Como líder, ele indicará um participante diretamente ao Paredão. Antes disso, ele colocou cinco nomes Na Mira do Líder: Milena, Breno, Paulo Augusto, Samira e Maxiane.
Big Fone já colocou duas pessoas na berlinda
O Big Fone tocou na quinta-feira (18) e Marcelo atendeu. Pela dinâmica:
- Marcelo ficou imune
- Indicou Aline Campos ao Paredão
- Aline deu Contragolpe e puxou Ana Paula Renault
As duas já estão automaticamente na berlinda.
Anjo também interfere no jogo
Jonas Sulzbach venceu a primeira Prova do Anjo no sábado (17) e colocou Marcelo no Monstro. No domingo (20), antes da votação:
- Jonas imuniza um participante
- Pode comprar uma segunda imunidade
Casa vota e completa os emparedados
Após a imunidade do Anjo e a indicação do Líder, a casa vota normalmente para definir mais um nome no Paredão.
Quantas pessoas vão para o Paredão?
Ao todo serão 4 emparedados ao todo, formados assim:
- Aline – indicada pelo Big Fone
- Ana Paula – puxada no contragolpe da Aline
- Indicação do Líder – Alberto Cowboy indica 1 pessoa
- Mais votado da casa – definido pela votação aberta/fechada
Quem joga o Bate e Volta?
Dos quatro emparedados:
- 3 disputam a Prova Bate e Volta
- 1 não joga → normalmente é a indicação do Líder, que vai direto e sem chance de se salvar
Resultado após a prova
- 1 participante se salva no Bate e Volta
- Sobram 3 no Paredão final, que vão para votação do público
Leia mais: