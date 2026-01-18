Berlinda

Big Fone, líder, anjo e contragolpes agitam a primeira berlinda da temporada.

Publicado em 18 de janeiro de 2026

Por EM TEMPO

Rio de Janeiro (RJ) – O BBB 26 chega ao sétimo dia com a formação do primeiro Paredão da temporada neste domingo (18). A dinâmica mistura liderança, Big Fone, imunidades, contragolpe e prova de sobrevivência.

Veja abaixo, de forma clara e direta, como será definida a primeira berlinda do reality.

Líder já tem indicação direta

Alberto Cowboy garantiu a liderança após mais de 26 horas de resistência contra Jonas Sulzbach. Como líder, ele indicará um participante diretamente ao Paredão. Antes disso, ele colocou cinco nomes Na Mira do Líder: Milena, Breno, Paulo Augusto, Samira e Maxiane.

Big Fone já colocou duas pessoas na berlinda

O Big Fone tocou na quinta-feira (18) e Marcelo atendeu. Pela dinâmica:

Marcelo ficou imune

Indicou Aline Campos ao Paredão

Aline deu Contragolpe e puxou Ana Paula Renault

As duas já estão automaticamente na berlinda.

Anjo também interfere no jogo

Jonas Sulzbach venceu a primeira Prova do Anjo no sábado (17) e colocou Marcelo no Monstro. No domingo (20), antes da votação:

Jonas imuniza um participante

Pode comprar uma segunda imunidade

Casa vota e completa os emparedados

Após a imunidade do Anjo e a indicação do Líder, a casa vota normalmente para definir mais um nome no Paredão.

Quantas pessoas vão para o Paredão?

Ao todo serão 4 emparedados ao todo, formados assim:

Aline – indicada pelo Big Fone Ana Paula – puxada no contragolpe da Aline Indicação do Líder – Alberto Cowboy indica 1 pessoa Mais votado da casa – definido pela votação aberta/fechada

Quem joga o Bate e Volta?

Dos quatro emparedados:

3 disputam a Prova Bate e Volta

1 não joga → normalmente é a indicação do Líder, que vai direto e sem chance de se salvar

Resultado após a prova

1 participante se salva no Bate e Volta

Sobram 3 no Paredão final, que vão para votação do público

