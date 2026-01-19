Inspiração

Atleta amazonense de 15 anos busca bicampeonato na competição em Portugal

O multicampeão nacional e internacional de jiu-jitsu Hallysson Marcelino, de 15 anos, embarca para Portugal nesta segunda-feira (19) para representar o Amazonas e o Brasil no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu da IBJJF, em Odivelas, região metropolitana de Lisboa, a partir do dia 24.

Morando em Manaus há três anos, o faixa azul é estudante-atleta das Escolas Nilton Lins, onde cursa o 1º ano do Ensino Médio com bolsa de estudos, concedida como reconhecimento de sua trajetória esportiva e potencial de inspiração para outros jovens.

Em cerimônia na sexta-feira (16), com a presença da chanceler da Universidade, Alice Lins, a diretora Emanuelle Lins destacou:

“Estamos muito felizes com a presença do Hallysson no nosso time e que ele seja uma inspiração para os demais estudantes acreditarem nos seus sonhos. O Grupo Nilton Lins estará sempre aberto para acolher todos que desejam construir uma carreira vitoriosa na vida e no esporte”.

Hallysson busca o bicampeonato europeu

Além da bolsa, o atleta tem acesso completo à Nilton Lins Idiomas e ao Yázigi, ferramentas importantes para seu desenvolvimento profissional e carreira internacional. Em busca do bicampeonato juvenil no torneio europeu, Hallysson declarou:

“Meu treino em Manaus está muito bom. Os lutadores daqui são de um nível muito alto, acho que até melhor que na Europa. Minha confiança está muito alta e acho que vou ser campeão”.

Estudante de Manaus embarca para representar Brasil em campeonato europeu de Jiu-Jitsu – Foto: Divulgação/Assessoria.

Em oito anos de jiu-jitsu, o atleta já conquistou mais de 150 títulos, incluindo tricampeonato brasileiro, quatro vezes campeão sul-americano, campeão mundial em Abu Dhabi e campeão europeu Kids em 2022.

O pai e treinador do atleta, João Marcelino, ressaltou a importância do apoio da Nilton Lins:

“Essa oportunidade na Nilton Lins é de suma importância porque não visa somente o atual, mas o futuro do Hallysson. Ele não vai ser ajudado somente como atleta, mas também por meio da formação acadêmica”.

Próximas competições de Hallysson

Além do Campeonato Europeu, o atleta vai disputar ainda este ano:

Pan-Americano nos Estados Unidos;

Campeonato Brasileiro em São Paulo; e

Mundial na Califórnia.

